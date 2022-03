Popular streamer Dr. Disrespect arremete contra Elden Ring: “Se siente tan aburrido”

Con un diseño y gameplay refinado, Elden Ring logró convertirse en uno de los mejores lanzamientos de los últimos años. A pesar de ello, no ha sido una experiencia agradable para todos los jugadores debido a su alta dificultad y a otros aspectos. Así lo consideró el streamer Dr. Disrespect, quien compartió sus pensamientos sobre la obra de FromSoftware y Hidetaka Miyazaki.

Como sucede con los creadores de contenido, Dr. Disrespect realizó una transmisión en vivo en la que empezó su travesía por The Lands Between. Aunque no disfrutaba la experiencia, no se rindió y jugó por varias horas. Eso sí, mencionó los elementos que no le gustaban.

El streamer estadounidense desató la furia de la comunidad cuando catalogó al videojuego como aburrido y torpe. Al parecer, su principal queja se debió al ritmo de los combates y la mecánica de bloqueo. De igual modo, aseguró que los controles lentos se asemejaban a los de NBA2K19.

“Simplemente no me interesa lo suficiente como para sentarme aquí durante horas y jugar. Buscar una espada rara, mejorar las habilidades y la salud. Entiendo lo que se supone que tengo que hacer, pero no es interesante”, confesó.

Asimismo, mientras que Elden Ring se ha convertido en uno de los títulos mejor calificados en la historia de Metacritic, Dr. Disrespect no dudó cuando dijo que, para él, solo tiene una humilde calificación de 5.7: “La gente se divierte, pero yo no (…). Se siente tan aburrido”.

El streamer ya lo jugó por más de 10 horas durante sus transmisiones en vivo. Por supuesto, en ese periodo demostró sus característicos enfados y gritos al enfrentarse a las numerosas amenazas que se presentan en The Lands Between.

Finalmente, el creador de contenido reconoció que Elden Ring no es para él, por lo que opinó que los fanáticos de Dark Souls y otras experiencias del genero lo disfrutarán.