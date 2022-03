Konami se olvidó de renovar el dominio de Silent Hill y fan lo compra para hacer broma

Hay videojuegos que quedan en la memoria de toda la comunidad gamer, pero que, increíblemente, a veces son olvidados por sus propios creadores. Resulta que la reconocida desarrolladora Konami ha sido expuesta a nivel internacional, ya que su falta de interés hacia su franquicia Silent Hill se ha convertido en uno de los nuevos memes del 2022.

Por más raro que suene, la compañía se olvidó de renovar la licencia del sitio web “silenthill(.)com”, dejando a la deriva el dominio web y provocando que un usuario desconocido de internet comprara los derechos de la página para hacer lo que desee a su libre albedrío.

Curiosamente, esta no es la primera vez que le pasa esto a la marca, pues en diciembre de 2019, la página web en cuestión fue vista a la venta por poco más de 9.000 dólares; no obstante, para su suerte, en esa ocasión no hubo ningún fanático interesado en comprarlo más rápido que la propia Konami.

Lo llamativo de esta noticia ha sido que el nuevo adquisidor resultó ser un troll con bastante dinero para gastar, pues una vez conseguido su propósito de compra, accedió al portal de Silent Hill para insertar un tuit de Masahiro Ito, diseñador e ilustrador de la saga, en el que se lee la frase “Desearía nunca haber diseñado al maldito Pyramid Head”. Konami aún no se ha pronunciado al respecto, pero ha sido señalado como una burla por miles de internautas.