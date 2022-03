Insider revela que nuevos proyectos de The Last of Us estarían por debutar

The Last of Us es una de las franquicias más importantes de la biblioteca de PlayStation y por eso parece que es cuestión de tiempo para que surjan más proyectos relacionados. En ese sentido, recientemente llamaron la atención las declaraciones de Tom Henderson, un insider que asegura que proyectos sin anunciar de The Last of Us se estrenarían muy pronto.

Resulta que, a través de un mensaje en Twitter, Tom Henderson compartió una noticia para los fans de The Last of Us. Según el periodista y confiable insider, PlayStation ya prepara varios proyectos de The Last of Us que estarían cerca de estrenarse.

“Según mis fuentes, hay un par de proyectos de The Last of Us que están cerca de ser terminados y podrían debutar para finales de 2022 o inicios de 2023. Espero que escucharemos pronto sobre ellos si es que van a salir en el periodo de fiestas navideñas”, comenta Henderson.

La mala noticia es que solo hay algunas pistas que nos indican qué podría ser. Desde hace tiempo, hay reportes que señalan que Sony está preparando un remake de The Last of Us. A eso se suma el proyecto multijugador en el que trabaja Naughty Dog, del cual no se conoce mucho, pero se espera que eso cambie próximamente. Tampoco hay que olvidar que se especula que The Last of Us: Part II Director’s Cut podría hacerse realidad.

Por el momento, solo queda esperar a que Naughty Dog y PlayStation revelen a sus fans los planes a futuro.