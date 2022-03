FIFA 22: EA Sports elimina del juego a los clubes y la selección de Rusia

La guerra iniciada por Rusia en contra de Ucrania no ha solo ha tenido repercusiones a nivel económico y deportivo, sino que que también ha alcanzado a la industria de los videojuegos. En este sentido, EA Sports ha decidido tomar medidas drásticas en su famoso simulador de futbol FIFA 22.

Según ha publicado la empresa de videojuegos estadounidense a través de sus redes sociales, la selección de Rusia y todos los clubes de dicho país han sido retirados de la próxima actualización de FIFA 22, FIFA Mobile y FIFA Online.

“EA Sports se solidariza con el pueblo ucraniano y, como muchas otras voces a lo largo del mundo del fútbol, apoya la paz y pide un cese de la invasión de Ucrania”, inició la publicación.

Comunicado de FIFA 22. Foto: EA Sports

Asimismo, EA Sports indicó que, en línea con sus socios FIFA y UEFA, se han iniciado los procesos para quitar los mencionados equipos de todos los productos de EA Sports FIFA.

Electronic Arts no ha revelado cuándo desaparecerán los equipos rusos de sus juegos, pero se espera que sea en las próximas horas mediante una nueva actualización.

Por el momento no se tiene claro cuánto tiempo durará el baneo, aunque se supone que, mientras haya conflicto bélico, los equipos rusos no volverán a aparecer. De esta manera, es muy posible que su regreso no se dé hasta FIFA 23.