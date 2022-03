Desarrolladora de S.T.A.L.K.E.R. 2 retrasa su estreno para ayudar a víctimas de Ucrania

Un acto de solidaridad. Son muchos los estudios de desarrollo que se han visto afectados por la invasión de Rusia a Ucrania. Uno de ellos es GSC Game World, los encargados de S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chernobyl. El juego se retrasó recientemente hasta finales de año, pero ahora es probable que tarde más en llegar, a raíz del conflicto armado.

Resulta que la compañía con sede en Kiev confirmó que la creación de la secuela está en segundo plano. GSC Game World tiene una prioridad: ayudar a las víctimas de la guerra. Luego de ello, prometen acabar el título y entregarlo a los fans.

La desarrolladora de videojuegos publicó un video para explicar cómo cambió su panorama y el de S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chernobyl debido a la guerra. Así, se revela que hace días trabajaban en sesiones de captura de movimiento para el juego, las cuales fueron pausadas por la invasión. Ahora, los desarrolladores solo intentan sobrevivir.

La compañía responde en un video a una pregunta que han recibido durante los últimos días por parte de su comunidad. “‘¿Cuándo un gameplay?’ ya no es la pregunta más habitual. Ahora se oye cada vez más: ‘¿Están bien?’”, indicaron.

GSC Game World aclara que su prioridad es ayudar a sus empleados, sus familias y la sociedad, quienes necesitan apoyo para salir adelante de esta situación. Debido a esto, el desarrollo de S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chernobyl se pospone.

“Pero, definitivamente continuaremos. Después de la victoria. Gloria para Ucrania”, comunican desde GSC Game World en la parte final de su video. La comunidad demostró su apoyo al estudio y publicaron mensajes donde exigen el fin del conflicto.

También, solicitaron a los desarrolladores mantenerse a salvo y les agradecieron por su labor para ayudar a las víctimas. Debido a la situación, existe una posibilidad de que S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chernobyl se retrase más y no debute este año, pero por ahora no hay nada confirmado.

Si todo sale bien, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl tendría su debut el 8 de diciembre para Xbox Series X, Xbox Series S y PC.