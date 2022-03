Nintendo: las extrañas e inhumanas pruebas realizadas antes del lanzamiento de Virtual Boy

Nintendo puede alardear del éxito de sus consolas como Super Nintendo, Nintendo 64, Gambe Boy, Wii y ahora Nintendo Switch. Sin embargo, no todas las máquinas de la gran N han sido muy bien recibidas por parte de la comunidad gaming. Por ejemplo, la Virtual Boy.

La Virtual Boy era una consola de sobremesa de realidad virtual conformada por un casco con dos lentes y un mando. A través de ella, el usuario podía ver imágenes estereostópicas; es decir, entornos con una ilusión de profundidad que daban la sensación de ser 3D. Se vendieron 800.000 unidades, pero al año siguiente Nintendo detuvo su producción.

Casi 27 años después, Jim Wornell, un exproductor de Nintendo of America, reveló detalles poco conocidos sobre el desarrollo de esta consola en el programa Did you know Gaming que ha dejado sorprendidos a todos.

“Cuando estaban probando a la gente para el Virtual Boy, nos hicieron pasar por esto... ¿Alguna vez viste la película La Naranja Mecánica?, ¿la escena en la que la persona está inmovilizada en la silla y tiene los párpados abiertos? Eso fue como las pruebas de Virtual Boy.

Dilataron nuestras pupilas, hicieron que nos sentáramos y pusiéramos la cabeza en esa cosa, e iluminaron nuestras pupilas. Tuvieron unas varillas de plástico, apenas tocaron nuestros ojos y dijeron: ‘está bien, pase lo que pase, no parpadees por un minuto”, contó Wornell.

Para el exproductor de Nintendo of America, este tipo de pruebas fue inhumano, pero intenta entender el motivo por lo que tuvieron que pasar por este proceso antes del lanzamiento de la consola.

“Nos sometieron a las pruebas más extrañas, solo para asegurarse, supongo, de que eso fuera seguro de usar. Nos soplaron aire en los ojos, nos hicieron jugar un kit de prueba de Virtual Boy durante 10-15 minutos, para después descansar. Luego nos dilataron los ojos de nuevo. 2 o 3 rondas de estas pruebas de tortura simplemente extrañas e inhumanas solo para asegurarse que esta cosa no me mataría, me cegaría o lo que sea. Pero umm... sí, fue interesante”, sentenció.

No cabe duda que los métodos utilizados por Nintendo en su momento fueron terribles, ya que la compañía puso en riesgo la integridad de sus empleados para asegurarse si la consola de sobremesa era realmente segura.