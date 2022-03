George R. R. Martin ve a Elden Ring como un éxito histórico: “Ha conquistado el mundo”

El reconocido autor de Canción de Hielo y Fuego, George R. R. Martin, también fue parte responsable de la creación del mundo que se apreció en la entrega de Elden Ring. Por motivo de su notable participación en el proyecto, recientemente acaba de compartir algunos agradecimientos por el buen recibimiento del juego de FromSoftware.

Resulta que Martin participó en la adaptación de su saga de novelas a la televisión con Game of Thrones, por lo que cuando se anunció su colaboración en Elden Ring, la comunidad de videojuegos se emocionó con lo que podía ofrecer.

Elden Ring ya está disponible y el escritor no dudó en expresar su gratitud por los buenos comentarios que ha recibido el juego por la crítica y sus usuarios: “La espera terminó. Con años de desarrollo, Elden Ring se lanzó la semana pasada y ha conquistado el mundo de los videojuegos. Pero no me escuches. From Software me contrató para hacer su construcción de mundo, por lo que difícilmente puedo ser objetivo”, indica en su blog.

Además, dijo que todo el crédito debe ser exclusivo para el equipo de desarrollo de FromSoftware, quienes le dieron la oportunidad:

“Por supuesto, casi todo el crédito debe ir a Hidetaka Miyazaki y su asombroso equipo de diseñadores que han estado trabajando en este juego durante media década o más, decididos a crear el mejor videojuego de la historia. Me siento honrado de haberlos conocido y trabajado con ellos, y de haber jugado un papel, por pequeño que sea, en la creación de este mundo fantástico y en hacer de ELDEN RING el mega éxito histórico que es”, confesó.

Elden Ring está disponible desde el 25 de febrero para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y Xbox One.