Pokémon GO: Tapu Koko y los demás pokémon de Alola que llegarían al juego

Como parte de las celebraciones del Pokémon Day, Niantic ha revelado más detalles sobre el próximo contenido que llegará a Pokémon GO. Mediante un teaser publicado en redes sociales, la desarrolladora confirmó que Alola será la próxima temporada del juego de realidad aumentada.

Si bien el estudio no ha brindado mayores detalles sobre la fecha de lanzamiento de Alola en Pokémon GO, la cuenta oficial del videojuego en Twitter ha estado muy activa en las últimas horas, aunque no precisamente por la celebración del Tour de Johto realizado el último fin de semana.

Por medio de una serie de imágenes publicadas en la red social, la desarrolladora ha revelado la silueta de los pokémon de séptima generación que son nativos de la región de Alola, pues recordemos que las Formas de Alola ya se encuentran disponibles en la aplicación para iPhone y Android, como lo son Raichu, Marowak, Rattata, Raticate, Grimer, Meowth, Sandshrew, Vulpix, Muk, Persian, Sandslash, Ninetails, Graveler, Golem, Diglett, Geodude y Exeggutor de Alola.

¿Quiénes son los pokémon de Alola que llegarán a Pokémon GO?

Pikipek (evoluciona en Trumbeak y este Toucannon)

Tapu Koko (legendario de tipo eléctrico/hada)

Rockruff (evoluciona en Lycanroc)

Jangmo-o (evoluciona en Hakamo-o y este en Kommo-o)

Por otra parte, en el teaser de Pokémon GO Alola aparece la pluma de Rowlett, hierbas quemadas por el fuego de Litten y la burbuja de Popplio, quienes son los iniciales de la séptima generación.

De esta manera, se confirma la aparición de las primeras siete criaturas provenientes de Alola en el juego de realidad aumentada; no obstante, es posible que Niantic comparta más imágenes en sus redes sociales para anunciar nuevos ingresos.