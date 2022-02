Literatura gamer: videojuegos que se inspiraron de libros y obras literarias

El concepto de un videojuego puede variar según las ideas de su creador, por ello, las desarrolladoras apuestan por integrar un grupo creativo que esté a la altura de las expectativas modernas, siendo fiel a los recursos clásicos como la historia, la ciencia, la tecnología y el arte.

Si bien la literatura no es de los principales temas para poder idear un nuevo título, ciertas entregas lograron el éxito, incluso sin que su comunidad se entere que jugó una trama proveniente de un libro.

A continuación, haremos un repaso de aquellos videojuegos que se inspiraron de una novela, libro u obra literaria del pasado, para forjar una narrativa audiovisual que llegase a impactar a los más gamers.

Dante’s Inferno

Empezamos el listado con una de las referencias literarias más importantes en la historia de los videojuegos, ya que más allá de volverse un clásico para la comunidad, tuvo un gran aporte respecto a lo cultural. Electronic Arts tomó la obra de Dante Alighieri para realizar una adaptación acérrima al género oscuro, con esa violencia justificada y, a su vez, necesaria.

The Da Vinci Code

The Collective, la misma desarrolladora que trajo Indiana Jones and the Emperor’s Tomb, publicó hace unos años esta fiel adaptación al libro original de Dan Brown. Su sistema de sobremesa no logra el nivel alcanzado en la producción audiovisual, pero, sin dudas, es una de las grandes apuestas literarias para la comunidad gamer.

Metro 2033

El único shooter de este top tomó como base la novela homónima del escritor ruso Dmitry Glukhovsky, el cual, debido a su gran éxito, fue remasterizado en más de una nueva generación de consolas. Por medio del joven Ayrtom, el objetivo es enfrentar a los peligros de un mundo postapocalíptico, donde los sobrevivientes están en las estaciones del metro, tal cual se puede leer en libro publicado en 2002.

Parasite Eve

Publicado oficialmente para PlayStation, este título es básicamente una secuela de la novela más premiada de Hideaki Sena, que lleva el mismo nombre, pero en versión comercial, ya que la obra en realidad se titula Parasaito Ibu. Dentro del videojuego, nos enfrentaremos a un innovador enemigo llamado Eve, quien está altamente relacionado con la biología humana.

The Witcher III: Wild Hunt

Dejamos al final al, posiblemente, juego más popular de esta lista. Basado en la saga de Geralt de Rivia del escritor Andrzej Sapkowski, la desarrolladora CD Projekt RED introdujo al famoso Lobo Blanco a los videojuegos. Si bien no siguió tal cual la narrativa de las novelas en cuestión, llegó a convertirse en uno de los mejores homenajes jamás hechos a una trama literaria.