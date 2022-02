Esports: Evento de videojuegos se solidariza con Ucrania frente a la invasión rusa

Los esports, también llamados deportes electrónicos, vienen tomando mayor popularidad en varios países. Muy aparte de su naturaleza digital, esta comunidad de competidores y fanáticos son muy afectados por los contextos coyunturales que pasan en el mundo, pues, en varias ocasiones, han alzado su voz.

“Por favor, por favor paren. Ya no puedo con esto, necesitamos paz”, publicó Oleksandr “s1mple” Kostyliev, miembro ucraniano del equipo de Dota 2 Natus Vincere con respecto a los acontecimientos recientes entre Rusia y Ucrania.

"Por favor, por favor paren. Ya no puedo con esto [la situación Ucrania-Rusia], necesitamos paz".

Otra de las figuras que hizo eco de la situación actual es Danil “Dendi” Ishutin, ucraniano y también figura popular en los esports de Dota 2.

Publicación de Danil Ishutin.

“Fui a dormir con la noticia de un parche nuevo (de Dota 2) y desperté con una guerra. No puedo creer lo que está pasando en este momento. Me siento muy triste y preocupado por todas las personas alrededor. Los ucranianos somos pacíficos y no queremos esta guerra. Manténgase seguros”, publicó Danil “Dendi” Ishutin.

Por su parte, Charlie Yang, director de talento en Enthusiast Gaming, mencionó la importancia que tiene Ucrania en los esports, específicamente en Dota 2.

Publicación en Twitter de Charlie Yang.

“Cuando Dota necesitaba un evento o los jugadores necesitaban un bootcamp, WePlay, StarLadder y todos los involucrados en los esports ucranianos estuvieron ahí cuando era muy caro o difícil de hacer en otro lugar. El país tiene uno de los impactos más grandes y al mismo tiempo silencioso en Dota 2″, escribió Yang.