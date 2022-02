PlayStation Game Pass llegaría con 100 títulos de PS1

Desde hace varios meses se menciona el nombre “Proyecto Spartacus”, denominación en código de lo que muchos usuarios sospechan que es PlayStation Game Pass, la respuesta y competencia que Sony tendría frente a la Xbox Game Pass.

La empresa planea combinar el modelo de suscripción actual de PlayStation Plus y PlayStation Now en un sistema que tendría tres niveles con títulos modernos y clásicos.

La competencia entre PlayStation y Xbox sigue en las plataformas de suscripción. Foto: Power Gaming Network

NateTheHate, uno de los filtradores de videojuegos con mayor reputación, anunció que 100 títulos de la clásica consola PlayStation 1 llegarían en el lanzamiento y que progresivamente también estarían disponibles producciones de PlayStation 2 y Playstation Portatil.

Esta información se asemejó a la brindada por Jeff Grubb, editor del sitio web VentureBeat, quien confirmó que el nivel más caro del “Proyecto Spartacus” tendría la denominación premium con un costo de US$ 16 por mes, el segundo nivel tendría la denominación extra con un costo de US$ 13 por mes y el último nivel tendría la denominación essential con un costo de US$ 10 mensual.

Un beneficio exclusivo de los miembros Premium sería el acceso a los juegos clásicos, que Grubb llama una “parte importante” del nivel más alto.

“Tiene pruebas de juegos, juegos clásicos y transmisión en este nivel. Para el extra, obtienes un catálogo de juegos descargable. Cualquier cosa en PSNow que se pudiera descargar, parece que estaría aquí”, comentó el editor de VentureBeat.