NAVI, equipo ucraniano que hizo historia en Dota 2 y CS:GO, promueve el fin del conflicto

NAVI, uno de los equipos de esports más emblemáticos del mundo, comunicó, a través de sus redes sociales, su preocupación ante el conflicto que está sucediendo en su tierra de origen: Ucrania. En el mensaje demuestran estar unidos y esperan que la guerra acabe cuanto antes. A su vez, aprovecharon la oportunidad para promover el apoyo financiero al ejército ucraniano.

Establecido en Kiev, todo lo que viene ocurriendo ha tomado de lleno a NAVI y la industria de los videojuegos demostró, desde el primer momento, estar con ellos.

Así, se sabe que NAVI no está solo y el resto de organizaciones de esports han indicado que no desean que lo sucedido se repita. De ese modo, conjuntos nórdicos como Astralis y Ninjas in Pyjamas publicaron mensajes claros de apoyo a Ucrania y cambiaron temporalmente sus logos por unos en el que los colores representan a la bandera ucraniana.

Adicionalmente, cabe precisar que la alineación titular de Natus Vincere está formada actualmente por dos jugadores ucranianos: s1mple y b1t; y tres jugadores rusos: electroNic, Boombl4 y Perfecto

Dendi también se pronunció

Danil Ishutin, el internacionalmente reconocido como uno de los pro players (jugadores profesionales, traducido al español) más populares, se manifestó al respecto. Y hoy está en medio del terrible conflicto en Ucrania.

A través de su cuenta de Twitter, el jugador de 32 años nacido en Lviv, Ucrania, señaló: “Me fui a dormir con un parche nuevo y me desperté con una guerra. No puedo creer lo que está pasando ahora mismo. Estoy muy, muy triste y preocupado por todas las personas que me rodean. El pueblo ucraniano es pacífico y no queremos esta guerra. Manténganse a salvo todos”, declaró.