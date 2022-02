Call of Duty: el Titán Acorazado de Attack on Titan llega al juego y así puedes comprarlo

Finalmente llegó. La colaboración entre Attack on Titan y Call of Duty no ha terminado en lo absoluto. De hecho, a partir de hoy, todos los jugadores tienen la oportunidad de desbloquear al Titán Acorazado, el emblemático personaje del anime japonés, para las ediciones de Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: Warzone.

El Titán Acorazado de Attack on Titan se unió oficialmente a Call of Duty como una apariencia para Vanguard y Warzone. La skin forma parte del Paquete Maestro de Trazadoras: Attack on Titan – Armored Titan, el cual incluye cerca de 10 artículos, entre los que se encuentran varias armas.

La skin del Titán Acorazado está destinada para el operador Roland Zeimet de la Fuerza Operativa Barbarian. Con su nueva apariencia tendrá un aspecto que busca espantar a más de un usuario, que seguramente huirá de él.

Por otra parte, entre las skins de armas encontramos piezas disponibles para la Armored Strength, el rifle de asalto ultrarraro, el cual presenta la carne esquelética del titán y sus marcadores rojos. También hay una skin para el rifle de francotirador que está inspirado en el Titán Colosal. También está una skin para pistola inspirada en el arma de Kenny the Ripper.

Adicionalmente, el paquete también incluye el emblema Paradis Lost, inspirado en los tres muros que protegen a la humanidad de los titanes. También encontrarás un amuleto del suero de Titán y un rociador inspirado en los titanes colosales.