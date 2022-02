Counter-Strike, Dota y otros mods que se convirtieron en populares videojuegos

Los mods han estado presentes en el mundo de los videojuegos desde hace varias décadas. Aunque la mayoría lo relaciona con la acción de modificar la apariencia de personajes dentro de un título, tal como sucede con los mods de Half-Life, esto va más allá, pues se trata de grandes modificaciones que hoy en día se han convertido en exitosos juegos para computadora.

Así como los gamers se esfuerzan en crear mods para ofrecer una nueva experiencia dentro de un videojuego determinado, las grandes compañías también lo han hecho en una mayor escala como, por ejemplo, Valve que lanzó un mod de Counter-Strike - Half-Life en su momento. ¿Quieres conocer qué juegos pertenecen a esta selecta lista y cómo nacieron? Aquí te lo contamos.

PUEDES VER: Dino Crisis 2 Remake es hecho por fan en Unreal Engine 4 y lo puedes jugar gratis

Defense of the Ancients - Warcraft III

Si bien la existencia de los MOBA se le concede a StarCraft, el género se popularizó en esta parte del mundo gracias a Warcraft III, el cual contaba con una opción de creación de mapa que permitía utilizar su motor gráfico y personajes para crear otros juegos.

Entre las distintas creaciones que surgieron de Warcraft III, una de ellas fue un éxito total y su nombre es Defend of the Ancients (DotA), un juego de 5 vs. 5 en el que debías destruir el Ancient del equipo rival. Para lograrlo, tenías que seleccionar héroes, subir de nivel, comprar objetos que mejoren sus estadísticas, participar de frenéticos combates en cualquier parte del mapa y acabar con las estructuras enemigas.

PUEDES VER: Capcom anuncia Street Fighter 6 y un pack con sus mejores juegos para consolas y PC

Counter-Strike - Half-Life

Mihn Le y Jess Cliffe son los nombres de los artífices de que hoy en día exista Counter-Strike. Su pasión por los shooters bélicos como Rainbow Six o Spec Ops y el motor gráfico de Half-Life hicieron que conviertan el clásico juego de Valve en un título altamente competitivo.

El mod de Counter-Strike fue lanzado en 1999 y Valve, al colocarlos en su nómina, se hicieron con los derechos de este mod. Ya para el año 2000, la popularidad de este videojuego era impresionante y en 2004 se convirtió en uno de los principales títulos de Steam.

Team Fortress

Los fans de los shooters deben agradecerle mucho a iD Software, ya que sus juegos de disparos sirvieron como base para experimentar y crear mods, entre ellos DOOM y Quake, siendo este último el que ofrecía entornos tridimensionales.

El mod de Team Fortress nació a partir de Quake, cuando el equipo TF Software se propuso a realizar una secuela independiente del shooter de iD Software. Fue ahí cuando Valve los contrató y trabajaron en esta modificación a partir del motor gráfico de Half-Lfie en 1999. Pero, después de una serie de actualizaciones, Team Fortress Classic se lanzó como juego standalone y fue un rotundo éxito.

PlayerUnknown’s Battle Royale

Brendan Greene, quien trabajó en el desarrollo de juegos como Arma II y el mod DayZ, quería crear un videojuego en el que decenas de jugadores se enfrenten en mapas gigantescos, en el que podrían conseguir armas y provisiones previamente.

El concepto era muy llamativo y en poco tiempo obtuvo una horda de fanáticos que lo motivaron a culminar su proyecto rápidamente para dar a luz a lo que hoy conocemos como PlayerUnknown’s Battle Royale, conocido también como PUBG.