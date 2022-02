Youtuber xQc rechazó oferta de 1,2 millones de dólares para promocionar NFT: “Son basura”

El mercado de NFT busca expandirse con el apoyo de creadores de contenido y personajes de internet. Por esa razón, no es extraño ver a youtubers hablando positivamente sobre dichos activos digitales. Sin embargo, también hay streamers que han decidido darle la espalda a los tokens no fungibles y a contratos para no promocionarlos. Uno de ellos es Felix ‘xQc’ Lengyel, quien rechazó una oferta de más de 1 millón de dólares por parte de una compañía.

¿El motivo? El acuerdo implicaba tener que referirse positivamente sobre los tokens no fungibles y detallar sus presuntas ventajas a sus seguidores. xQc decidió declinar la oferta y explicó sus motivos.

El youtuber declaró que desde hace un tiempo está en contra de los NFT y todo lo que conllevan. De esa forma, cree que los tokens y su mercado son “basura”. En ese sentido, ha rechazado múltiples ofertas de empresas que intentan llegar a su base de seguidores para ofrecerle coleccionables digitales.

La última de las propuestas que se presentó ascendió a la cantidad de 1,2 millones de dólares. xQc afirmó que, aunque la suma era muy tentadora, prefirió permanecer fiel a sus ideas. Decidió decir que no y, al final, se sintió bien al rechazar el contrato.

“Hoy recibí una oferta de un patrocinador de NFT absolutamente loca. La cantidad fue astronómica. Fue aún más divertido decirles que no (…) Se sorprenderían. Hay un montón de ellos que hacen eso. Así son los NFT... son solo basura”, declaró el streamer.