The King of Fighters Allstar, el juego para móviles, tendrá crossover con Street Fighter V

Una de las colaboraciones que los amantes de los juegos de pelea esperaban por mucho tiempo, The King of Fighters Allstar, tendrá un evento crossover con Street Fighter V y ya tiene fecha de lanzamiento. Conoce aquí todos los detalles.

SNK publicó la primera imagen promocional de la nueva colaboración que tendrá The King of Fighters Allstar, juego de pelea que ya se encuentra disponible en dispositivos móviles iOS y Android, el cual recibirá a los icónicos personajes de Street Fighter V a partir del 15 de marzo.

De acuerdo al sitio web, seis peleadores del juego de pelea de Capcom llegarían a KOF, entre los que figuran Ryu y Chun-Li, siendo esta última quien recibirá dos atuendos, el clásico y una variante Nostalgia que estaría basado en el aspecto que tenía en Street Fighter Alpha.

Esta no es la primera vez que las compañías se juntan, ya que ambas lanzaron Capcom vs. SNK 2 y SVC Chaos: SNK vs. Capcom; sin embargo, este nuevo crossover entre The King of Fighters Allstar y Street Fighter marca la primera vez en que Capcom y SNK trabajan directamente en una colaboración desde SNK vs Capcom: Card Fighters DS de 2007.

La colaboración llega en uno de los momentos más importantes para las franquicias, ya que hace poco tuvimos el lanzamiento de The King of Fighters XV y posiblemente el lunes 21 de febrero Capcom anuncie Street Fighter VI, saga que está por celebrar sus 35 aniversario.

Cabe precisar que para ser parte del evento crossover The King of Fighters Allstar × Street Fighter V, te debes preregistrar a partir del 15 de marzo de 2022, ya sea desde un iPhone o Android. De lo contrario, tendrás que esperar hasta que se estrene oficialmente.