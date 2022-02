Assassin’s Creed Valhalla se podrá descargar y jugar gratis por tiempo limitado

Luego de que se filtre Assassin’s Creed Bagdad, el próximo proyecto de Ubisoft para la saga, la misma desarrolladora francesa publicó la hoja de ruta para Assassin’s Creed Valhalla, juego que podrás descargar y jugar gratis por tiempo limitado en PC y, posiblemente, PlayStation y Xbox. ¿Desde cuándo? Te lo contamos.

Mediante una publicación en redes sociales, Ubisoft anunció que la actualización 1.5 de Assassin’s Creed Valhalla estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 22 de febrero; sin embargo, no ha revelado más detalles sobre su contenido.

Adicionalmente, el estudio francés confirmó que habrá un nuevo free week, evento dedicado a aquellos gamers que aún no se animan a comprar el videojuego en mención. Si quieres jugar como Ragnar dentro de tierras nórdicas de manera gratuita, te contamos que podrás hacerlo desde el jueves 24 de febrero hasta el lunes 28 de febrero.

No obstante, Ubisoft hizo hincapié en que revelará más detalles sobre esta promoción que no puedes perderte. Asimismo, la firma mencionó la expansión Dawn of Ragnarök, traducido al español como “Amanecer del Ragnarök”, estará disponible a partir del 10 de marzo de 2022.

Usuarios podrán jugar gratis Assassin's Creed Valhalla a partir del 24 de febrero. Foto: Ubisoft

Dawn of Ragnarök continuará los eventos que han ocurrido hasta ahora en Assassin’s Creed Valhalla; además de agregar nuevos poderes, historia, equipamiento para el personaje principal, misiones, entre otras novedades.

Recuerda que Assassin’s Creed Vallhalla se puede disfrutar en las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC, a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Store.