Marvel y DC: los mejores próximos estrenos de videojuegos de superhéroes

Tras los éxitos en taquilla y crítica de Spider-Man: No Way Home y The Suicide Squad, la expectativa de películas para este 2022 está en lo más alto, teniendo toda la fe depositada en la próxima cinta de Doctor Strange, como también el nuevo film para reiniciar el personaje de Batman en el universo cinematográfico desarrollador por Warner Bros.

Curiosamente, estas producciones recién mencionadas también tendrán protagonismo en el ámbito de los videojuegos, ya que algunos de los mejores títulos de superhéroes, tanto de Marvel como de DC, estrenarán muy pronto sus versiones para las consolas de última generación.

Si eres fanático de los comics y los mejores guerreros ficticios de esta movida, aquí te presentamos los juegos que no puedes perderte este y el próximo año:

Marvel’s Spider-Man 2

Luego del inminente éxito en ventas del primer título de Spider-Man y de su spin-off protagonizado por Miles Morales, ahora ambos trepa muros unirán fuerzas para vencer a uno de los mejores villanos en el universo arácnido: Venom. Se espera que tanto la historia como la jugabilidad sean similares y guarden relación con las dos últimas entregas. El videojuego estará disponible para la consola PlayStation 5 y llegará aún en 2023.

Suicide Squad: Killl the Justice League

Este título tardó en confirmarse, pero la espera valió totalmente la pena, ya que, tras el buen recibimiento que tuvo la cinta dirigida por James Gunn, Rocksteady Studios fijó todas sus apuestas en un juego en el que se pueda ver de nuevo a ese extraño pero icónico grupo conformado por Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Capitán Bumerang. El videojuego estará disponible para las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y llegará aún en 2023.

Marvel’s Midnight Suns

Ya estamos acostumbrados a ver a los Vengadores como los principales héroes de Marvel, sin embargo, Firaxis Games ha desarrollado un título de rol por turnos, en el que podremos utilizar a varios de los personajes más icónicos como Wolverine, Blade, Ghost Rider, Magik, y Nico Minoru. Asimismo, esta entrega dará la oportunidad de crear nuestro propio héroe personalizable. El videojuego estará disponible a partir de la segunda mitad de este 2022 para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Gotham Knights

Cuando Batman: Arkham Knight cerró la trilogía Arkham, la comunidad gamer pensó que hasta ahí llegaría el último legado del hombre murciélago en los videojuegos recientes. No obstante, una nueva historia, ahora enfocadas en sus pupilos, serán los encargados de erradicar el crimen en Ciudad Gótica. El videojuego estará disponible antes de julio de este 2022 para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.