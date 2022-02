Aloy figura como nueva líder de la representación femenina en los videojuegos

Este viernes 18 de febrero, Horizon Forbidden West por fin debutó para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, lo que trajo de vuelta la franquicia protagonizada por Aloy y que inició en 2017. Para celebrar este regreso y enmarcar a la icónica personaje, la revista Vanity Fair en Italia la ha considerado como una de las principales personajes de la representación femenina en los videojuegos.

“Desde Horizon Zero Dawn vio la luz hace cinco años en exclusiva para PS4 y quedó claro de inmediato, de hecho, que la desarrolladora Guerrilla Games había acertado al crear una historia posapocalíptica en torno a una líder que, con valentía y abnegación, lucha por reconstruir su pasado y liberarse de la condición de ser marginada”, señaló la revista en su página web.

Sobre esto, Angie Smets, productora ejecutiva de Guerrilla Games, precisó que es profundamente erróneo pensar que los jugadores son solo hombres. Detalló que, si se miran las estadísticas más recientes de PlayStation, aproximadamente un 42% de usuarios son mujeres y añadió que la compañía está más interesada en lo que le sucede al personaje en la historia del juego, que en cómo aparece en el exterior.

Horizon Forbidden West por fin debutó para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5. La figura de Aloy fue la más resaltada. Foto: Vanity Fair

Al hacer un repaso a todos los videojuegos hasta la fecha, se podría decir que las personajes femeninas más representativas, según la comunidad gamer, son Jill Valentine de Resident Evil, Chun-Li de Street Fighter, Lara Croft de Tomb Raider, Kassandra de Assassin’s Creed y Ellie de The Last of Us.