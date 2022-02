Pokémon GO: Niantic anuncia cambios en la nueva temporada de la Liga de Combates GO

Aunque todavía no culmina la Temporada 10 de la Liga de Combates de GO, Niantic acaba de anunciar que habrá un cambio de ritmo con respecto a las temporadas habituales. En este sentido, se pondrán en pausa las clasificaciones para la serie de Campeonatos Mundiales de Pokémon GO.

En este sentido, la Temporada 10 de la Liga de Combates GO se ampliará hasta el 1 de marzo de 2022, en lugar de finalizar en la fecha que se había anunciado previamente, el 28 de febrero de 2022.

La próxima temporada comenzará de forma inmediata el 1 de marzo de 2022 y se celebrará en simultáneo con la siguiente temporada del juego hasta el 1 de junio de 2022. Las temporadas de la Liga de Combates GO se celebrarán al mismo tiempo con las temporadas del juego de ahora en adelante.

Asimismo, para la próxima temporada de la Liga de Combates GO de Pokémon GO, habrá los siguientes cambios: