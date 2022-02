Valorant: Riot Games estaría desarrollando una versión de su shooter para consolas

Buenas nuevas para los fanáticos de Valorant. El popular shooter de Riot Games podría recibir importantes cambios pronto, como el hecho de que dejará de ser exclusivo en PC para llegar a las principales consolas de videojuegos.

El arribo de Valorant a PlayStation, Xbox e inclusive Nintendo Switch es un rumor que viene circulando en foros y redes sociales desde hace varios meses, ya que en septiembre de 2020, Riot Games confirmó que estaba trabajando en una versión de su shooter para consolas.

Aunque van casi dos años que la compañía no ha compartido nuevos detalles sobre esta edición, el último hallazgo revelaría que en Riot ya están preparados para realizar el tan esperado anuncio.

El conocido filtrador ValorLeaks publicó en Twitter que el estudio se encuentra buscando personal para que ocupe el cargo de “Diseñador de juegos, consola - Valorant”. Además, en la misma web aparecen otros puestos de trabajo para la misma plataforma.

Puesto de trabajo en Riot Games revela una versión de Valorant para consolas. Foto captura: Twitter

El descubrimiento ha generado una serie de especulaciones en redes sociales, pues parece ser que Riot Games podría anunciar la edición de Valorant para las consolas de PlayStation, Xbox y hasta Nintendo Switch.

No obstante, los creadores de League of Legends se mantienen firme en su silencio y no han soltado más detalles sobre esta edición de su shooter, la misma que lleva en desarrollo más de un año. Hay que mencionar también que trabajar en este proyecto no es nada sencillo, sobre todo en el tema de las binds para habilidades y movimientos de cada personaje.