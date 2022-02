Free Fire es prohibido en la India por supuesta amenaza de seguridad

El Gobierno indio ha prohibido 54 aplicaciones en el país, incluido el popular juego battle royale Free Fire. Por lo tanto, el título actualmente no está disponible en Google Play Store y App Store. Sin embargo, todavía está disponible para descargar en la Samsung Galaxy Store.

El Ministerio de Electrónica y TI de India afirmó que las aplicaciones prohibidas representan una amenaza para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos indios. El Gobierno también informó que estas aplicaciones transfieren datos confidenciales de usuarios indios a servidores en China.

Este es el quinto lote de aplicaciones prohibidas por el Gobierno de la India desde junio de 2020. 56 juegos han sido prohibidos, principalmente de desarrolladores y editores con sede en China, incluido PUBG Mobile. Cabe señalar que, Free Fire ha sido un gran éxito en la India. El juego fue número 1 en el segmento de battle royale móvil en el país asiático por descargas e ingresos.

Los jugadores que ya tienen Free Fire instalado en su dispositivo Android o iPhone aún pueden jugar en India sin VPN. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo será así.

De otro lado, banear a Free Fire provocó que Sea Ltd. (la compañía china que es ‘dueña’ de Garena, por así decirlo) cayera 19% en Wall Street la mañana del lunes de San Valentín. Aunque el título representa menos del 10% de los ingresos de Sea Ltd., no deja de ser un duro golpe para la compañía concentrada en el gaming y el comercio electrónico.