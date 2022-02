Martha is Dead: PlayStation es criticado por censurar contenido del juego en PS4 y PS5

Un nuevo caso de censura en el mundo de los videojuegos desata la polémica en redes sociales. Aunque se trata de una práctica recurrente entre las compañías de la industria, lo que está sucediendo entre Martha is Dead, el próximo juego de terror para PS4 y PS5, y PlayStation ha desatado el enojo por parte de los gamers.

Martha is Dead es un videojuego de horror desarrollado por el estudio italiano LKA, el cual fue anunciado en 2019 para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Después de dos años, el título se estrenará en estas plataformas el próximo 24 de febrero, pero su versión para PlayStation llegará incompleta debido a la censura hecha por parte de Sony.

Así como lo lees. El estudio LKA y la distribuidora Wired Productions publicaron un comunicado en Twitter donde mencionan que desde el lanzamiento del juego dejaron en claro que la temática era de horror.

“Martha is Dead es una aventura narrativa recomendada solo para adultos, que consiste en escenas potencialmente inquietables y temas que pueden angustiar a algunos jugadores. Ambos (Wired Productions y LKA) siempre fueron abiertos y nosotros acerca del contenido de Martha is Dead, con una representación sensible dentro del juego, que fue comunicada durante su anuncio en 2019.

Pese a que el videojuego cuenta con la calificación apropiada para su contenido (M o solo para adultos), parece ser que PlayStation no lo habría visto con buenos ojos y pidió a la desarrolladora italiana modificar la experiencia en las versiones de PS5 y PS4.

PlayStation pidió retirar contenido de Martha is Dead para que se estrene en PS4 y PS5. Foto: Wired Productions

Martha is Dead es censurado por PlayStation

La decisión de Sony afecta a todos. Por una parte, los desarrolladores necesitarán más tiempo para realizar los cambios respectivos dentro del juego (eliminar escenas) para que pueda estrenarse en PlayStation 4 y PlayStation 5.

Por otra parte, los jugadores recibirán un videojuego incompleto que arruinará la experiencia en la que LKA lleva trabajando desde hace varios años. Además, el estudio confirmó que la ventana de lanzamiento de la versión física de Martha is Dead para PS4 y PS5 se retrasaría algunas semanas.

Esta versión física también era muy esperada por aquellos coleccionistas, pues incluye un poster, cartas de tarot digitales y música del juego en formato digital. No obstante, la versión digital sí llegará el 24 de febrero.

Otro detalle a destacar es que Martha is Dead también se lanzará en Xbox One, Xbox Series X y PC el mismo 24 de febrero sin ser censurado; es decir, el juego llegará con todo el contenido que LKA trabajó.

Por el momento, PlayStation aún no se ha pronunciado exponiendo los motivos por los que decidió censurar el contenido de Martha is Dead para PS4 y PS5, juego que nos llevará a una sombría Toscana en medio de la Segunda Guerra Mundial.