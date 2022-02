Los mejores videojuegos para disfrutar el Día de San Valentín con tu pareja

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina, lo que significa que las parejas y mejores amigos separarán su lunes para poder pasar un momento agradable en el Día del Amor y la Amistad. Las actividades que pueden realizarse en esta fecha son variadas y, aunque pueda resultar extraño por lo atípico, cada vez más personas ven a los videojuegos como una oportunidad de divertirse.

Desde tareas de rol hasta trabajos con constante comunicación, aquí hemos recopilado algunos de los mejores títulos que puedes probar con tu pareja o mejores amigos en esta fecha en la que las risas, la felicidad y la competitividad están aseguradas.

Trabajo en equipo: Overcooked 1 y 2

Nadie dijo que la cocina sería un trabajo fácil, mucho menos cuando tienes planeado vivir junto a tu pareja e independizarte. Para vivir más o menos esta experiencia y poder tener mejor comunicación, puedes probar cualquier Overcooked, el título multiplataforma que reta a los jugadores a preparar los platos más solicitados en los restaurantes. Puedes encontrar este título en Steam para PC y en las consolas Xbox Series, Nintendo Switch y PlayStation 4.

Duelos de baile: Just Dance

Para los danzantes y amantes del baile, este simulador es perfecto para poder coreografiar canciones como “Love story” de Taylor Swift, “Don’t go yet” de Camila Cabello, “Rock your body” de Justin Timberlake y muchos más hits de la actualidad que sacarán tu mejor versión. Puedes disfrutar con tu enamorado o enamorada en un versus, como también a dúo para conseguir más puntos. Encontrarás este título en las consolas Xbox Series, Nintendo Switch y PlayStation 4.

La banda del amor: Rock Band o Guitar Hero

La experiencia de crear tu propia banda junto a tu pareja no se vive todos los días, incluso los artistas más famosos sueñan eso. Con Rock Band y Guitar Hero puedes vivir esto al tocar las mejores canciones de tus grupos favorito. Existe una infinidad de entregas de estos juegos, pero tu elección dependerá del playlist que cada uno tenga, por lo que recomendamos el Rock Band 3 que tiene contenido descargable. Puedes encontrarlo en las diferentes consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo.

Cartas, estrategia y diversión: UNO

Las cartas no solo se disfrutan en presencial, sino también de manera virtual, ya que UNO Ultimate Edition replica el clásico juego de alternar barajar para ser el primero en dejarlas y gritar la frase ¡Uno! antes que tus amigos y tu persona favorita. Este juego es aún más divertido si se da entre cuatro personas, puesto que el reto de finalizar antes es más complicado. Puedes encontrarlo en Steam y Epic Games para PC.

Tablero clásico con minijuegos: Mario Party

Si lo tuyo son los juegos de mesa y atinar a la buena suerte para pasar un buen rato, cualquiera de los juegos de Mario Party es ideal para ti, ya que podrás recorrer distintos mapas junto a los personajes más icónicos de Nintendo para batirse a duelo entre minijuegos y ver quién llega primero al destino final. Puedes encontrar los títulos de esta saga en las diferentes consolas de la ‘gran N’.

Décima generación de videojuegos: ¿qué nos espera en el futuro de la industria gamer?

Nuevos servicios de streaming online

Además de Nintendo Swith Online, el Xbox Game Pass y los espacios Plus y PlayStation Now de la PS4 y PS5, existen varias plataformas que afianzan un puesto entre los mejores servicios de streaming de videojuegos, ya que la virtualidad es, sin duda, la principal apuesta para poder ofrecer y distribuir nuevos títulos.

Las consolas de las compañías Microsoft, Sony y Nintendo podrían estar empezando a vaticinar la idea de tan solo ofertar juegos en línea con el fin de realizar transacciones más rápidas y de manera sencilla, sin necesidad de que el usuario se dirija a un establecimiento y pierda tiempo en largas colas.

Por otro lado, en el caso de las PC, si bien todos conoces a Steam y Epic Games como las tiendas virtuales por excelencia, otras opciones abarcan más territorio a nivel internacional, donde destacan opciones como GeForce Now, Nvidia Shield, Google Stadia, Amazon Luna, Shadow y más.

Equipos con plataformas de videojuegos incorporadas

Si los NFTs ya se han implementado en electrodomésticos y equipos como los televisores, es predecible que estos productos incorporen próximamente la industria gamer en un futuro muy lejano. Por ejemplo, las plataformas GeForce now y Google Stadia ya están disponibles en los Smart TV más recientes de Samsung y LG, aunque la principal consigna es el control o mando universal que se desarrollaría para estos servicios.

Prioridad por la portabilidad

La próxima llegada del Steam Deck es un clara muestra de que Valve y más empresas se han dado cuenta de la actual preferencia de los jóvenes por llevar sus videojuegos a todos lados. Dicho sea de paso, estos equipos compiten entre sí por el diseño que presentan a sus clientes y ya no tanto por el contenido disponible, ya que, mientras más cómodo se sienta uno con la máquina, más facilidades tendrás para usarla en cualquier lugar.

En tanto, el primer precedente para dar este salto a la multiportabilidad fue la Nintendo Switch, que —en su capacidad de poder conectarse al televisor y funcionar luego de manera independiente— inspiró a más desarrolladoras a ir por este camino.

Los peores videojuegos de los últimos 5 años, según la crítica internacional

2017: Vroom in the Night Sky

Empezamos este listado con el juego que Poisoft publicó hace cinco años para Nintendo Switch, el cual, además de ser señalado por su aventura infantil, no llamó la atención de los usuarios. Probablemente, volar e ir recogiendo polvos mágicos resultaría en décadas pasadas; no obstante, la crítica y jugadores sentenciaron rápidamente la mala idea que plantearon para esta entrega. Vroom in the Night Sky, con nota final de 17 sobre 100, se lanzó para Switch, PlayStation 4 y PC.

2018: The Quiet Man

Con todo a su favor, la desarrolladora Human Head Studios no aprovechó todos sus recursos para cumplir las expectativas con este videojuego de acción y aventura beat ‘em up. Tan mal fue la recepción para este título, que Square Enix quiso parar lo más pronto posible este proyecto, para enfocarse en nuevas opciones. Los usuarios indicaron que la aventura de un hombre con discapacidad auditiva que usaba otro tipo de habilidades para combatir contra el crimen era una copia de Daredevil (quien no podía ver), pero sin presupuesto. Este juego, con nota final de 29 sobre 100, se lanzó para PlayStation 4 y PC.

2019: Eternity: The Last Unicorn

Este título apuntaba con ser de los mejores RPG en 2019, sin embargo, toda la ilusión se diluyó con detalles que la comunidad gamer no perdonó. Con el intento de replicar las mecánicas de Dark Souls, no consiguió ni siquiera acercarse, en principio, por mantener un sistema de cámaras fijas bastante molesto para la jugabilidad. Si bien la mitología que atribuye en su trama es bastante interesante, la historia para el jugador resulta bastante agotable. Este juego, con nota final de 36 sobre 100, se lanzó para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y Mac OS.

2020: Tiny Racer

De entrada, uno puede entender a primera vista que 15 pistas únicas, tan solo ocho vehículos, tres niveles de dificultad modificables en pleno desarrollo de juego, tres únicos modos de juego y un modo multijugador de hasta dos jugadores decepcionaría a cualquiera. No obstante, IceTorch Interactive apostó por este concepto para traer un videojuego con carros miniatura que se baten a carreras y choques. Este juego, con nota final de 29 sobre 100, se lanzó para la consola Nintendo Switch.

2021: eFootball 2022

El videojuego de fútbol, que prácticamente se volvió un meme mundial por los extraños y divertidos gráficos con los que representó a las figuras del balompié, es uno de los peores juegos de la historia según las estadísticas, pues, a demás de no poder reemplazar a Pro Evolution Soccer, esta entrega provocó que con el tiempo haya menos usuarios que se inclinan por los títulos relacionados al deporte. Este juego, con nota final de 25 sobre 100, se lanzó para PC y todas las consolas de última generación.