Los mejores videojuegos gratuitos que puedes descargar en tu computadora

El sector de los videojuegos es uno de los más grandes del mundo, es por ello que los costos de los juegos más modernos suelen tener precios altos. Por suerte, también existe una gran variedad de juegos de software libre que permiten a los gamers poder disfrutar muchas horas de diversión.

En esta nota te mostraremos tres opciones que puedes descargar en tu computadora sin la necesidad de pagar nada a cambio.

Conoce estas alternativas para descargar gratis en tu computadora. Foto: Xataka

Xonotic

Vamos a empezar con un clásico de los shooters multijugador: Xonotic. Básicamente, se trata de un clon de Unreal Tournament diseñado con el motor DarkPlaces, un derivado muy mejorado del motor del Quake original que fue publicado como software libre en 1999.

Xonotic introduce al gamer en un ambiente futurista con modos de juego clásicos como el “todos contra todos”, juegos por equipos, captura de la bandera y otros. Está publicado bajo la licencia GPL y para ser ejecutado solo pide una gráfica compatible con OpenGL 2.1 y 4GB de memoria RAM.

Si deseas descargar el videojuego, solo debes ingresar al siguiente link.

Veloren

Un título bastante reciente publicado bajo la licencia GPL que, según sus desarrolladores, es un RPG multijugador inspirado en clásicos como Cube World, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress and Minecraft.

Los requisitos de sistema de Veloren son los siguientes:

Una GPU con soporte de Vulkan, Metal o DirectX 11.2 o posterior.

4GB de RAM.

Un procesador multinúcleo.

2GB de espacio libre en disco.

Si deseas descargar el videojuego solo debes ingresar al siguiente link.

Warzone 2100

Es uno de los pocos juegos comerciales que han terminado convertidos en software libre. Al ser un título de estrategia en tiempo real, en su momento fue desarrollado por Pumpkin Studios y publicado en 1999 por Eidos Interactive para Windows y la primera PlayStation.

Siendo un juego tan antiguo, obviamente su acabado gráfico no es que sea espectacular, pero al menos está en 3D. A nivel de requisitos no se puede decir que sea exigente viendo la capacidades de las máquinas actuales.

Los requisitos de sistema de Veloren son los siguientes: