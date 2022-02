Sony anuncia que jugadores de PS4 y PS5 podrán disfrutar del online gratis por San Valentín

Una gran sorpresa se llevaron los fanáticos de los videojuegos de PlayStation, luego de que Sony utilizara sus redes sociales para anunciar que los jugadores de PS4 y PS5 podrán disfrutar del modo online multijugador totalmente gratis durante San Valentín, no importa que no se hayan suscrito al servicio PS Plus.

A través de un comunicado, la compañía japonesa aseguró que entre los días 12 y 14 de febrero, todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán divertirse jugando partidas online con sus amigos o con personas de diferentes partes del mundo, sin la necesidad de suscribirse a su controversial servicio.

Quizás no lo sepas, pero desde que se lanzó PS4, los usuarios no pueden disfrutar del multijugador de forma gratuita (algo que si podía hacerse en PS3). Aquellos que quieran utilizar este servicio, tendrán que suscribirse a PlayStation Plus y hacer un pago mensual ($6,99), trimestral ($16,99) o anual ($33,99).

¿Qué beneficios ofrece PS Plus?

Además de permitirte iniciar partidas multijugador en línea, los suscriptores de PlayStation Plus tienen la posibilidad de descargar algunos videojuegos gratis que Sony va cambiando cada mes. Por lo general, son tres títulos, y podrán mantenerlos siempre y cuando sigan pagando el servicio.

En febrero, los usuarios de PS4 y PS5 que estén suscritos a PS Plus tendrán la oportunidad de descargar estos videojuegos en sus consolas hasta el 28 de febrero, luego de esa fecha Sony anunciará sus nuevos obsequios para marzo.