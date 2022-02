Nintendo Direct: los videojuegos y anuncios que quedaron pendientes en el evento

Como cada evento, hay quienes quedan satisfechos, mientras que otra parte se mantiene a la deriva o decepcionada porque este no ha cumplido sus expectativas. El Nintendo Direct no fue ajeno a este tema, ya que la comunidad gamer se pronunció en las redes sociales para señalar los puntos más débiles de la transmisión y los anuncios que no llegaron a desarrollarse.

Si bien quedan varias citas internacionales para poder obtener mayor información, el reciente Direct se posicionaba como una buena ventana para hacer frente al boom que viene teniendo Microsoft y Sony en base a sus más recientes adquisiciones. Dicho esto, en esta nota recopilamos qué fue lo que Nintendo no quiso revelar aún y qué nos tendría preparado para sus próximas revelaciones.

PUEDES VER: Canal de YouTube cierra su cuenta tras miles de reclamos de Nintendo por copyright

Zelda Breath of The Wild 2

Nintendo ha reconfirmado en más de una ocasión que el nuevo título de Zelda sí se lanzará este 2022 para la Switch, no obstante, el reciente evento Direct era el escenario perfecto para poder ofrecer más detalles sobre este tan aclamado videojuego. Lo más probable es que se tenga que esperar hasta el E3 para poder obtener más novedades.

Juegos de Game Boy para Switch

Los fans están más que satisfechos con la inclusión de los juegos de 64 para la Switch, sin embargo, se había especulado bastante que este añadido también tomaría en cuenta a los títulos de Game Boy. Para decepción de la gran mayoría, la tienda virtual de la consola incluirá nuevos contenidos descargables y, en el caso de los juegos retro, habrá que conformarse con Earthbound Beginnings y Earthbound.

Remasterización de juegos clásicos

Ya se había filtrado que Nintendo mantiene un equipo especial para desarrollar una versión HD de Golden Eye 007, el juego de 64 que iba a tener un remake para Wii, pero que ahora lo tendría para la Switch. No obstante, los fanáticos de la creadora de Mario Bros se han cuestionado sobre por qué no sacan nuevas versiones para títulos exitosos como, por ejemplo, Metroid Prime, el juego de Game Cube que nunca vio una remasterización de calidad.

Bayonetta 3

Plantinun Games ha renacido las pistas sobre la fecha de la llegada de la tercera entrega de Bayonetta, ya que Hideki Kamiya, diseñador y fundador de la desarrolladora, ha mencionado hace poco que para este título será necesario saberse todo lo que sucedió en las ediciones anteriores.

Luego de su presentación oficial por medio de un teaser en 2017, Bayonetta 3 continúa siendo hasta hoy uno de los videojuegos más esperados para Nintendo Switch, teniendo como principal detractor a la pandemia y la decisión de la gran N por mantener en secreto su estreno.