CrossfireX, el nuevo juego gratis para Xbox One y Xbox Series X, ya está disponible

Si tienes una Xbox One o Xbox Series X, te recomendamos que vayas prendiendo tu consola ya que un increíble juego gratis espera por ti. Se trata de CrossfireX, título que después de mucho tiempo de espera hace su tan esperado debut en la plataforma.

Los videojuegos más populares de Corea del Sur están llegando a Occidente. Smilegate Entertainment, creadores del ya popular Lost Ark, anunciaban en el evento X019 de Xbox que CrossfireX, su multijugador gratuito, se estrenaría en las consolas de Microsoft.

El videojuego sufrió varios retrasos, pero la expectativa por parte de los gamers seguía presenta, ya que el modo campaña estaba siendo desarrollada por Remedy Entertainment, estudio conocido por Alan Wake y Control.

Sin embargo, desde hoy 10 de febrero, los usuarios de Xbox One y Xbox Series X ya pueden descargar gratis este shooter que tiene mucho de CS:GO. No obstante, el modo campaña no será parte de la promoción porque solo una parte de este llegará a las mencionadas plataformas a través de Xbox Game Pass.

El anuncio se realizó desde la cuenta oficial de CrossfireX en Twitter, en el que mencionan que el juego arribará con dos operaciones, pero la que se llama “Operation Catalyst” se podrá conseguir en Xbox Game Pass.

De tal manera que si quieres disfrutar todo el contenido de este shooter, sobre todo las dos campañas, tendrás que comprar el Paquete definitivo, cuyo precio es de 30 euros. Este pack también incluye un pase de batalla premium para el multijugador.

Descarga CrossfireX aquí

Por si no lo sabías, CrossfireX es la versión para consolas del popular CrossFire que se lanzó originalmente en 2007 en Corea del Sur. Este videojuego tiene una temática similar a la de Counter-Strike: Global Offensive, en el que habrá dos equipos opuestos representando dos facciones militares hostiles.