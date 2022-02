Call of Duty seguirá publicándose para PlayStation por mucho tiempo, asegura Microsoft

¿Respiro para Sony? Uno de los temas más comentados en lo que va del 2022 fue la posibilidad de que Call of Duty, una de las sagas de videojuegos de mayor venta en la industria, no siga publicándose para consolas PlayStation (PS4, PS5, etc) debido a la reciente compra de Activision Blizzard (dueños de la franquicia) por Microsoft, quienes cuentan con la división Xbox, principal competidora de los japoneses.

Tras la compra, que le costó a Microsoft un total de US$ 68.7 mil, muchos creyeron que Call of Duty podría terminar siendo un exclusivo de Xbox. Pese a que el propio jefe de la compañía, Phil Spencer, señaló que eso no sucedería, lo cierto es que los de Redmond serán los dueños de la franquicia y nada los detendrá de imponer cualquier medida.

Otro dato importante es que, actualmente, se mantienen vigentes acuerdos de publicación entre Activision y Sony, que aseguran la saga de shooters seguirá publicándose en PS5 por algunos títulos más. La propia PlayStation pidió públicamente a Microsoft que respeten dichos contratos.

Ahora, tras unas semanas desde el anuncio, el propio vicepresidente de Microsoft, Bradford Lee Smith, ha salido a declarar que la saga Call of Duty seguirá publicándose en PlayStation, incluso cuando los contratos vigentes con Activision finalicen.

En una reciente entrada en su blog oficial, Lee Smith prometió que Microsoft seguirá publicando Call of Duty y “otros títulos de Activision Blizzard” en las plataformas de PlayStation, y que dichas medidas también se aplicarán a Nintendo.

El portavoz tituló su mensaje con la frase “Adaptarse a las regulaciones” lo que da a entender que en Redmond podrían estar anticipándose a algunos problemas que podría plantear la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. respecto a la compra.

“Reconocemos que los reguladores pueden tener otras preguntas importantes al revisar nuestra adquisición de Activision Blizzard. Nos comprometemos a responder a todas las preguntas posibles, y queremos abordar públicamente desde el principio dos de ellas. (...) La preocupación obvia es que Microsoft podría hacer que este título estuviera disponible exclusivamente en la consola Xbox, restando oportunidades a los usuarios de la PlayStation de Sony (...) nos hemos comprometido con Sony a que también los pondremos a disposición de PlayStation más allá del acuerdo existente y en el futuro, para que los fans de Sony puedan seguir disfrutando de los juegos que les gustan”, indicó.