Nintendo Direct: cómo y dónde ver, horarios por países y juegos que podrían mostrarse

Nintendo confirmó hace algunas horas que realizará su tan esperado Nintendo Direct este 9 de febrero de manera online. La nueva emisión del programa se realizará a través de los canales principales de la ‘Gran N’ y se centrará en los videojuegos que llegarán a la Nintendo Switch durante la primera mitad de 2022. ¿Habrá grandes sorpresas? Lo averiguaremos.

¿Dónde y cómo ver el Nintendo Direct de febrero 2022?

Mediante una publicación en redes sociales, Nintendo aseguró que el Nintendo Direct tendrá una duración de 40 minutos, similar al de ediciones anteriores. Aunque la firma no ha entrado en detalles sobre los juegos que mostrará, es posible que haya más de una sorpresa, sobre todo si repasamos las últimas filtraciones que aseguran la existencia de Mario Kart 9 o la posible llegada de Batman: Arkham Collection a la Nintendo Switch. Todo puede pasar.

La transmisión del programa se realizará a través de los canales principales de la ‘Gran N’ en YouTube. Recuerda que puedes ver todo el evento desde aquí para que no te pierdas ninguno de los estrenos que llegarán a la consola híbrida.

Horarios para ver el Nintendo Direct por países

Perú - 9 de febrero a las 5.00 p. m.

Colombia - 9 de febrero a las 5.00 p. m.

Ecuador - 9 de febrero a las 5.00 p. m.

México - 9 de febrero a las 4.00 p. m.

Bolivia - 9 de febrero a las 6.00 p. m.

Venezuela - 9 de febrero a las 6.00 p. m.

Argentina - 9 de febrero a las 7.00 p. m.

Chile - 9 de febrero a las 7.00 p. m.

Paraguay - 9 de febrero a las 7.00 p. m

Uruguay - 9 de febrero a las 7.00 p. m.

Los juegos que serían presentados en el Nintendo Direct de febrero 2022

Tras el estreno de Leyendas Pokémon: Arceus, juego que ya superó las 6,5 millones de copias vendidas, la consola híbrida tendrá siete importantes lanzamientos más durante la primera mitad del año. Estos son:

Assassin’s Creed: The Ezio Collection - 15 de febrero

Edge of Eternity - 22 de febrero

Project Triangle - 4 de marzo

Chocobo GP - 10 de marzo

Rune Factory 5 - 22 de marzo

Kirby y la Tierra Olvidada - 25 de marzo

15 Sentinels: Aegis Rim - 12 de abril.

De acuerdo a MeriStation, la consola híbrida también recibirá otros juegos multiplataforma importantes, como LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Persona 4 Arena Ultimax, Phantom Omnia, Far: Changing Tides, Monark, entre otros.

Pese a ello, también hay videojuegos que vienen generando mucha expectativa entre los usuarios de Nintendo Switch, tales como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 y Splatoon 3, los cuales verán la luz este 2022.