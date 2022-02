Los mejores juegos de PlayStation cuando ibas al ‘vicio’ a alquilar una consola

Así como muchos preferían acudir a las fichas a jugar King of Fighters, Tekken, Metal Slug o Street Fighter, otros se reunían en las cabinas de internet para disfrutar de partidas online en Counter-Strike, Half-Life, Starcraft, Warcraft. Sin embargo, estos no eran los únicos espacios lúdicos donde podíamos encontrar videojuegos. Quizá no lo sabes, pero antes alquilaban consolas de Nintendo, PlayStation y SEGA con un catálogo de juegos muy épico.

Estos recintos que, por lo general, se armaban en las salas de alguna casa, contaba con sillas de comedor, mesas altas y sobre estas una tele a color conectada a una consola que, casi siempre, era una PlayStation color plomo con mandos, a veces, transparentes.

En estos lugares también hay muchas anécdotas, sobre todo cuando el lugar no tenía los juegos que esperabas disfrutar. Por ello, algunos acudíamos al mercado para comprar títulos como Fútbol peruano, un mod de Winnin Eleven 3, Twisted Metal 2, Tomb Raider, Dino Crisis, Digimon Rumble Arena para disfrutarlos en solitario o con amigos.

El precio de estos discos oscilaban entre los S/ 3,50 y S/ 5,00, pero si tenías un poco más de dinero y no querías perder tu progreso, llevabas hasta tu memory card para guardar tus partidas. ¿Qué títulos jugabas? Aquí te dejamos un ranking.

Crash Team Racing

Era 1999 y el marsupial naranja volvía a la consola de PlayStation protagonizando una nueva entrega. Esta vez, manejando un kart. Crash Team Racing, conocido en Perú como Crash Car, fue el último videojuego de la saga desarrollado por Naughty Dog.

Tekken 3

Si en las fichas te entretenías con Tekken 3, es imposible que no lo hayas hecho también en una PlayStation. Intentar hacer las siete llaves de King era una tarea complicada, pero muy satisfactoria cuando lo lograbas, así como completar toda la historia.

Crash Bandicoot (1, 2, 3)

Habrá quienes digan que Crash Bandicoot 3: Warped es la mejor entrega de la saga, pero no podemos negar que los tres títulos son increíbles. Recorrer distintos escenarios destruyendo cajas, sorteando obstáculos y mandando a volar a todo enemigo que se nos acercara era genial.

Metal Gear Solid

El juego que lo cambió todo. Hideo Kojima y Konami nos sorprendieron con una joya que hasta ahorita es el juego favorito de miles. El título que llevó los roguelike a otro nivel no puede dejar de estar en este ranking.

Resident Evil 2 y Resident Evil 3

Jugar Resident Evil 2 y Resident Evil 3 de noche, con el volumen a tope, era muy aterrador, pero a la vez increíble. Los dos videojuegos de Capcom nos mantenían alerta en cualquier momento, pues no sabíamos cuándo Mr. X o Nemesis iban a aparecer para dar caza a Claire o Chris Redfield y Jill Valentine.

Silent Hill

PlayStation tuvo varias opciones para los amantes de los juegos de terror. Uno de ellos fue Silent Hill, juego de Konami que nos lleva a recorrer la ciudad fantasma de Silent Hill, en el que encontraremos todo tipo de peligrosos y escalofriantes monstruos en una escenario cubierto por una densa neblina.

Metal Slug X

Aunque se trata de un spin-off de Metal Slug 2, este videojuego ‘run and go’, en el que debíamos derrotar marcianos que buscaban invadir la tierra, nos entregó varias horas de mucha acción. Podíamos utilizar vehículos y un importante arsenal de armas que nos ayudaran a vencer a nuestros enemigos.

Spider-Man

Para muchos el mejor videojuego de Spider-Man, hasta que se lanzó el de PS4. Este videojuego está basado en las caricaturas de los 90s (Spider-Man y Spider-Man Unlimited). El videojuego cuenta con enemigos como Lizard, Duende Verde, Venom, Sandman, entre otros.

Mod de Winning Eleven 3 (iss pro 98)

Este mod de fútbol peruano era realmente increíble. Simular partidos entre Universitario o Alianza Lima, o elegir a Cienciano del Cusco no tenía precio. Además, los comentaristas con sus particulares frases.