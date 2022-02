Canal de YouTube cierra su cuenta tras miles de reclamos de Nintendo por copyright

Desde hace unos años, en YouTube se había popularizado el canal GilvaSunner, el cual recopilaba las bandas sonoras de franquicias como Super Mario Bros, The Legend of Zelda y Kirby, para que la comunidad gamer que es fan de Nintendo pueda tener en un solo lugar las canciones de sus juegos favoritos. No obstante, tras una serie de reclamos por parte de la gran N, este fue eliminado en la primera semana de febrero de 2022.

Todo inició con una advertencia de Nintendo por los derechos que tenía en, por lo menos, 1.300 videos. Tras hacer caso omiso, el canal continuó publicando sonatas de distintos videojuegos, hasta que la desarrolladora japonesa decidió poner mano dura y remover más de 3.500 clips. Inmediatamente, los usuarios se fueron en contra de YouTube, creyendo que el servicio de Google lo cerró por libre albedrío.

Una cuenta verificada de YouTube respondió a través de Twitter, confirmando que, efectivamente, fue Nintendo quien presentó en principio estos reclamos de derechos de autor. La plataforma de videos explica que esta queja es totalmente válida y cumple plenamente con las normas de la página web; asimismo, el propio GilvaSunner ha compartido esta confirmación para poder calmar toda la polémica.

No es la primera vez que Nintendo soluciona sus problemas a base de reclamos y denuncias; sin embargo, en este caso en particular tenía todas las de ganar, ya que existe un gran número de creadores de contenidos que monetizan y se aprovechan sin reglas de su material oficial.