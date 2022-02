Lost Ark: requisitos mínimos y recomendados para descargarlo y jugarlo en tu PC

Si eres fanático de los MMORPG y estás buscando qué jugar con tus amigos, es momento que sepas sobre Lost Ark, el nuevo juego de rol que ya es tendencia en redes sociales y plataformas de streaming como Twitch. ¿Te animas a jugarlo?

Lost Ark es un videojuego MMORPG de fantasía con vista 2,5D que se lanzó hace poco en Corea del Sur y fue todo un éxito. Sin embargo, a partir del 11 de febrero recién estará disponible para esta parte del mundo y ya genera mucha expectativa entre los gamers.

Este juego free to play, desarrollado por Smilegate, llega a América y Europa gracias a Amazon Games. Lo puedes descargar gratis en tu PC desde la plataforma de Steam y, si compras el Founder’s Pack, podrás jugarlo desde este 8 de febrero.

Si no lo haces, no importa, porque estará disponible para todo el mundo a partir del 11 de febrero. Ahora bien, ¿tienes dudas sobre si tu computadora será capaz de correr Lost Ark? No te preocupes, aquí te compartimos los requisitos mínimos y recomendados del videojuego.

Requisitos mínimos de Lost Ark en PC

Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits)

Procesador: Intel i3 o AMD Ryzen 3

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850

DirectX: Versión 9.0c

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Notas adicionales: se necesita una conexión a internet para jugarlo, tiene microtransacciones.

Requisitos recomendados de Lost Ark en PC