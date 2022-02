Jump Force, el que pudo ser el mejor juego con personajes de anime, dejará de venderse

Reunir a todos los personajes principales de los animes publicados en la revista Shonen Jump era un gran trabajo. Bandai Namco quiso sorprender los fanáticos reuniendo a los protagonistas de Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, Hunter x Hunter en un mismo universo para que se midan a golpes utilizando todas sus habilidades; sin embargo, no lo logró y, debido a ello, Jump Force será retirado de las principales tiendas de videojuegos.

Jump Force era ese juego con el que muchos fanáticos del anime soñaron disfrutar, ya que les permitía formar equipos con personajes de cualquier anime para medirse contra los enemigos de turno en escenarios de lujo, como Namekusei, el Planeta Tierra, Marineford, entre otras alucinantes locaciones.

No obstante, el producto final no cumplió las expectativas de los gamers y, como resultado, a partir de hoy ya no estará disponible en las tiendas de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC. Es decir, no estará en las principales stores digitales, incluyendo la Deluxe Edition que incluye los paquetes y pases de personajes adicionales.

Según detalla Level Up, medio especializado en videojuegos, los lobbies multijugador, eventos online, tablas de clasificación, opciones de clanes, los anuncios, la tienda del juego y las partidas clasificadas online dejarán de funcionar el 24 de agosto de 2022.

A pesar de ello, los jugadores que aún tengan Jump Force podrán seguir disfrutando de todo el contenido de manera offline, así como las peleas online no clasificadas y el contenido adicional después de la fecha mencionada.