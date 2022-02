Fortnite: Epic Games planearía lanzar más contenido de Star Wars en el battle royale

Epic Games prepara más colaboraciones para Fortnite. Luego de que trascienda un evento crossover con la saga de Uncharted, una filtración señala que el estudio también estaría preparando contenido temático de Star Wars para el battle royale. ¿De qué se trata? Te lo contamos.

Tras la publicación de las notas del parche 19.20 de Fortnite, los mineros de datos han encontrado información relevante sobre los nuevos eventos que tendrán lugar en la isla, rumores que se venían compartiendo en los distintos grupos del videojuego en redes sociales.

Mediante una publicación en Twitter, la conocida insider @ShiinaBR señaló que pronto llegarán más novedades de la Guerra de las Galaxias al battle royale de Epic Games, como el lanzamiento de un emote basado en la frase “This is the way” o “este es el camino” de Din Djarin, protagonista de la serie The Mandalorian.

Por otra parte, el filtrador Jorge Most asegura que el emote estará disponible en varios idiomas y compartió un pequeño clip en Twitter, en el que se escucha la frase “este es el camino”. Aquí te dejamos la prueba.

Según informa Geekme, este gesto se encuentra encriptado en un fichero que usualmente utiliza Epic Games para guardar las nuevas skins u otros ítems cosméticos que aterrizarán en el battle royale, lo cual ha llevado a pensar que el estudio podría lanzar el Dark Saber de los mandalorianos como pico.

Es importante mencionar que Epic Games aún no se ha pronunciado para esclarecer las dudas sobre esta filtración, pues aún no se tiene una fecha de lanzamiento ni mucho menos todo el contenido de Star Wars que aparecerá en Fortnite.