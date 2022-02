Videojuegos para fines educativos: 5 títulos que pueden ayudar a los niños a aprender

Los videojuegos se han convertido en un fenómeno mundial al alcance de todos, pues no restringen a ningún usuario para que sea partícipe de esta industria. No obstante, siempre es recomendable probar títulos que estén acorde a la edad que el jugador posee en el momento, para que no consuma contenido inapropiado y pueda ir paso a paso en este mundo gamer.

Actualmente, son cada vez más los niños que prueban diversos títulos a una edad temprana para adentrarse mucho antes a esta movida. Más allá del obvio fin de entretenerse, existen juegos que pueden colaborar en la enseñanza y recreación de los pequeños, pues algunos han sido diseñados para un público objetivo con minoría de edad, e incluso pueden ser usados con fines educativos.

En esta nota tendremos un vistazo de aquellos juegos populares que, además de ser aptos para niños y adolescentes, pueden usarse en el colegio u hogar para poder enseñar algo nuevo, como historia, matemáticas, habilidades cognitivas, creatividad y muchas más destrezas útiles en el día a día.

Minecraft

Empezamos este listado con uno de los juegos más populares en todo el mundo. Si bien Minecraft es conocido por jugarse para hacer role-play y en su modo supervivencia, también posee una modalidad totalmente diferente para poder construir y diseñar espacios de manera libre.

El modo creativo de este juego sandbox permite que los jugadores tengan acceso a diversos elementos de construcción, con el fin de fomentar las habilidades de los niños y poder pensar nuevas maneras para adecuar un mapa abierto. Este título puedes descargarlo para PC por medio de la plataforma virtual Steam.

Por otro lado, también se puede optar por Minecraft: Education Edition, que viene a ser la versión educativa del videojuego Minecraft, que básicamente es una extensión que permite crear experiencias de aprendizaje y habilidades STEM, es decir, poder innovar en competencias científicas, tecnológicas, ingenieriles y matemáticas que poseen determinados perfiles de profesionales.

Kerbal Space Program

Para aquellos niños que son fanáticos de las aventuras en el espacio y lo relacionado a esta temática, este juego ofrece una vista a todo lo que hay fuera de nuestro planeta, por medio de unos agradables alienígenas que te ayudarán a movilizarte a través de un gran espacio abierto.

Un importante detalle de este título es que no es ficticio, ya que fue revisado y aprobado por la NASA con el fin de enseñar a los usuarios sobre los fundamentos de la aerodinámica y la exploración espacial, lo cual lo vuelve una oportunidad única y educativa. Este videojuego se puede descargar para PC por medio de la plataforma virtual Steam.

Jumpstart: Escape Adventure Island

Jumpstart es una opción ideal para que los niños puedan sacar a flote todo su conocimiento e ideas, pues al tener un enfoque educativo desde el principio, se desarrolló una historia en la que los jugadores tienen que pasar por varias tareas y juegos para seguir adelante.

Con el objetivo de salir de una isla y encontrar el camino para volver a sus hogares, los usuarios deberán valerse de sus habilidades para afrontar problemas como hacer cálculos que mejoren los conocimientos matemáticos, leer largas descripciones de los próximos retos y tomar las decisiones correctas para encontrar salidas de los obstáculos concretos. Este juego está disponible para Nintendo Wii, aunque también tiene versiones para emulador aptas en PC.

Civilization

Si buscas un videojuego que pueda enseñarte de historia internacional, Civilization es la mejor opción, pues permite a los niños y jóvenes dirigir toda una civilización, con la misión de potenciar su desarrollo desde la Edad de Piedra hasta la Modernidad.

Cada jugador será líder de un enorme grupo de personas, a las que no solo deberá cuidar y proteger de los enemigos, sino que tendrá instruir a su sociedad para poder interactuar y crecer en conjunto, indicándoles labores como arar, trabajar, cazar, y, lo más importante, vivir en armonía. El juego, al ser multiplataforma, puede encontrarse en las consolas de última generación, como también para PC.

Cities: Skylines

A través de un enorme simulador del mundo real, Cities: Skylines ofrece a los jugadores un amplio mundo para poder edificar ciudades desde cero. Básicamente, el juego consiste en la construcción de casas y entornos que podemos encontrar en nuestro distrito, pero con el diferenciado de dar a los niños todos los detalles y herramientas necesarias para conocer y armar infraestructuras, carreteras, establecimientos, parques, y más.

Dicho esto, los jugadores, quienes tendrán una cierta cantidad del presupuesto para cada nivel, tienen la posibilidad de dirigir toda la ciudad y trabajar en su ampliación y desarrollo. El juego está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac OS y PC con Windows.