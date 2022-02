Half-Life: fans crean MOD que sustituye a Gordon Freeman por el dragón Spyro

Un grupo de fanáticos de Half-Life, el legendario videojuego desarrollado por Valve, está diseñando un divertido MOD que sustituye al protagonista de la historia, el doctor Gordon Freeman, por el querido dragón Spyro que hace poco pasó a ser propiedad e Microsoft, tras la compra de Activision Blizzard.

Si disfrutaste de las aventuras de Gordon Freeman en tu computadora, entonces te encantará probar Half-Life: Year of the Dragon, como se llama esta MOD, que no solo se limita a cambiar al personaje principal, sino que incluye todos los movimientos característicos del querido dragón Spyro.

Es decir, los jugadores tendrán la oportunidad de correr, saltar y volar por todo el escenario, incluso es posible escupirle bolas de fuego a los enemigos, el ataque más emblemático de Spyro. A continuación, te dejamos un adelanto de este MOD que todavía se encuentra en desarrollo.

Como podrás apreciar en las imágenes, que ya cuentan con más de 21.000 reproducciones en YouTube, vemos a Spyro en recorriendo las instalaciones de Black Mesa, incluso aparece enfrentándose a varios enemigos, como los Headcrabs, con gran facilidad, ya que puede desplazarse en el aire.

Según detalla Vida Extra, un portal especializado en tecnología, el proyecto Half-Life: Year of the Dragon estará terminado a finales del 2024, así que faltan un par de años para que puedas disfrutarlo desde tu PC o laptop. Sin embargo, los desarrolladores liberaron una demo.