Naughty Dog: Estudio de videojuegos prepara 3 nuevos juegos

Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted y The Last of Us son algunos de los títulos más famosos de Naughty Dog, una de las compañía de desarrollo de videojuegos más populares dentro del mundo gamer, y hace poco anunció que ya viene trabajando en tres nuevos juegos para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Esta noticia se ha podido comprobar por medio de una publicación de Neil Druckmann, presidente de la compañía, quien anunció que vienen desarrollando tres proyectos nuevos a través de una oferta laboral publicada en su cuenta oficial de Twitter.

El anuncio de los puestos de trabajo para los nuevos proyectos. Foto: Naughty Dog Jobs

Cabe indicar que ni en la cuenta del estudio ni en la cuenta de Druckmann se ha mencionado los nombres de los tres títulos, así como el momento en el que los mismos serán publicados al mercado gamer.

¿Cuales podrían ser los tres videojuegos?

Debido a las teorías de los fanáticos y los antecedentes de la compañía, muchos rumorean ya cuáles podrían ser los tres títulos: