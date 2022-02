Blizzard lanzaría un nuevo juego de Warcraft en dispositivos móviles este año

Blizzard quiere expandir su universo de juegos móviles con más lanzamientos. Ahora que pertenece a Microsoft, la compañía publicó su informe financiero correspondiente al último trimestre de 2021, en el que revela su intención de lanzar un título de Warcraft para smartphones.

Con el juego de cartas Hearthstone, la aplicación WoW Companion y el próximo estreno de Diablo Immortal en iPhone y Android, la firma señaló que está trabajando en nuevo contenido importante para Warcraft, su principal franquicia.

Desde el año pasado se sabía que Blizzard estaba trabajando en varios juegos free to play enfocados en el universo de Warcraft, pero recientemente confirmó que este salto de la saga a los teléfonos sucederá en 2022.

El detalle está en que no sería el único gran lanzamiento del estudio, ya que también prepara el tan esperado estreno de Diablo: Inmortal, juego que fue anunciado en la BlizzCon 2019.

La desarrolladora, que ahora pertenece a Microsoft, tiene grandes planes para la saga de World of Warcraft. Según el último informe financiero, la firma confirmó que está “planeando nuevos contenidos sustanciales para la franquicia de Warcraft en 2022″, incluyendo nuevas experiencias en WoW y Hearthstone, así como poner por primera vez en manos de los jugadores contenidos totalmente nuevos de la saga en dispositivos móviles.

No obstante, aún no hay muchos detalles sobre esta entrega, pues no se sabe el nombre del juego ni mucho menos en qué plataformas llegará, aunque se espera que pueda jugarse en teléfonos iOS y Android.