Xbox: descubre los mejores descuentos de febrero del 2022 disponibles para Ubisoft

Xbox organiza una gran venta de numerosos títulos de Ubisoft, compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos, con descuentos que van desde el 20% hasta el 80% en títulos como Watch Dogs 2 y Tom Clancy’s The Division.

Adicional a ello, la venta del Año Nuevo Lunar aún está en curso y ambas ofertas son válidas hasta el 8 de febrero. En esta nota te enseñaremos las mejores para que puedas aprovechar al máximo esta oportunidad.

Portada de Ubisoft. Foto: gamersrd

Assassin’s Creed

Los fanáticos de la famosa saga tienen la oportunidad de obtener a un precio muy accesible Assassin’s Creed Bundle, que incluye sus tres últimos juegos: Origins, Odyssey y Valhalla. El precio en esta ocasión especial es de US$ 47,99, con lo que ahorrarás más de US$ 112 de su precio original. A cambio podrás experimentar los hermosos mundos del antiguo Egipto y la antigua Grecia, antes de aventurarse en la era vikinga temprana.

Assassin’s Creed Bundle está en oferta. Foto: PlayStation Store

Far Cry 6

Otra franquicia popular y que los gamers podrán conseguir es la edición deluxe de Far Cry 6 por US$ 47,99, con Giancarlo Esposito, actor de Breaking Bad y Better Call Saul, en el papel de su principal antagonista.

Portada de edición deluxe de Far Cry 6. Foto: Epic Games Store

Otros títulos

La franquicia de Watch Dogs Legion se venderá por US$ 14,99 gracias a su descuento del 70%, así como los juegos de South Park, The Stick of Truth y The Fractured But Whole, que se venderán por US$ 8,89 y US$ 14,99, respectivamente.