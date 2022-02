Phil Spencer dice que insistió en crear el Game Pass aunque Xbox no creyó que funcionaría

Xbox Game Pass es el popular servicio que ha cambiado la forma en la que muchas personas consumen videojuegos. El futuro de la industria ahora resulta ser inconcebible sin la presencia de servicios que permitan a los usuarios tener acceso a una gran cantidad de juegos exclusivos a cambio de un pago periódico.

Sin embargo, la existencia de Xbox Game Pass no tiene un trasfondo sencillo. Incluso en Microsoft hubo quienes no creyeron que un servicio de es tipo iba a funcionar y, si no fuese por la insistencia de Phil Spencer, director general de gaming en Microsoft, el Game Pass quizá no existiría.

Recientemente, The Wall Street Journal publicó contenido relacionado a Phil Spencer y la manera en que logró reinventar la marca Xbox. Entre los detalles revelados, destaca que el ejecutivo fue pieza clave en la creación de Xbox Game Pass, ya que muchos dentro de Microsoft creían que la idea no funcionaría.

El medio de comunicación revela que dentro de la empresa muchos veían problemas con Xbox Game Pass. Por ejemplo, estaban convencidos que los distribuidores no participarían en un servicio así. Otros creían que era un modelo de negocio que se acabaría con los ingresos de la compañía.

Pese a ello, Spencer se negaba en aceptar un “no” por respuesta e insistió en convencer a la compañía de que la idea de Xbox Game Pass funcionara.

“No tomaría un no por respuesta. Siempre estaba intentando encontrar una manera de hacer que funcionara”, confesó Richard Irving, exmiembro de Xbox.

Luego de mucho esfuerzo, Phil Spencer consiguió que Microsoft desarrolle Xbox Game Pass, servicio que actualmente registra millones de suscriptores y se perfila a ser un pilar en la industria.