Demon Slayer: The Hinokami Chronicles llegará dentro de poco a Nintendo Switch

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles llevó el éxito del anime hacia consolas y PC. Sin embargo, los aficionados de Nintendo se quedaron con las ganas de disfrutarlo porque el título no llegó a la consola híbrida. Por fortuna, Aniplex y CyberConnect2 confirmaron que el videojuego ya está en desarrollo para Nintendo Switch.

La revista Weekly Jump reveló que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles se podrá jugar en Nintendo Switch desde el 9 de junio. No obstante, esta es solo la fecha de lanzamiento para Japón.

Hasta el momento no se han difundido mayores detalles sobre el debut que tendrá en occidente, por lo que habrá que esperar para descubrir más al respecto. Se conoce que el juego se venderá en las tiendas en una edición estándar y una especial.

El paquete incluirá una copia de la producción, atuendos extras como los de Kimetsu Academy y 16.000 puntos Kimetsu. El título debutó en este lado del planeta en el resto de las consolas y en PC luego del lanzamiento japonés, así que la comunidad espera que suceda algo similar.

Tampoco se han compartido capturas o algún tráiler de la versión de Switch. Tampoco hay información sobre el desempeño que tendrá en la consola.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ya se encuentra disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.