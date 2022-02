Suicide Squad, el próximo juego de los creadores de ‘Batman: Arkham’, retrasa su estreno

Los retrasos en la industria de los videojuegos continúan este 2022. Si bien el año pasado estuvimos plagados de este tipo de noticias, parece ser que el panorama no es del todo alentador para los gamers que esperan disfrutar los próximos lanzamientos para PlayStation, Xbox y PC. Uno de ellos es Suicide Squad: Kill the Justice League, el cual tendrá una nueva fecha de estreno.

Jason Schreier, reconocido periodista de Bloomberg, publicó un informe en el mencionado medio donde señala que Warner Media habría tomado la decisión de retrasar el lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League hasta el 2023.

Aunque el comunicador no entró en detalles respecto a los motivos que llevaron a la compañía a tomar dicha decisión, es posible que se trate para garantizar la calidad de un juego que, desde su anuncio, ha generado mucha expectativa en la comunidad.

Pese a ello, es una noticia que no cae muy bien dentro de la comunidad, sobre todo porque se anunció en 2020 y el estudio, Rocksteady, que trabaja en este proyecto, no lanza un título importante desde hace siete años, cuando llegó Batman: Arkham knight.

Warner Media habría decidido retrasar el estreno de Suicide Squad: Kill the Justice League hasta 2023. Foto captura: Twitter

Por otra parte, Level Up, medio especializado en videojuegos, destaca que el retraso de Suicide Squad: Kill the Justice League no es del todo una sorpresa, ya que hace poco aparecieron pistas que señalaban que no se estrenaría en las consolas de PlayStation, Xbox y PC en 2022, como se tenía planeado en un inicio.

La fuente de esta información fue Jason Kilar, director general de Warner Media, quien publicó en Twitter los lanzamientos de la firma para el 2022, en el que aparecían Hogwarts Legacy y Gotham Knights, excepto Suicide Squad. Para muchos, esta era una gran señal para su postergación.

Hay que resaltar que Warner Media aún no ha hecho una publicación oficial sobre el retraso en la fecha de lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League, pero se espera que lo haga en las próximas horas.