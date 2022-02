Pokimane, la ‘reina de Twitch’, podría abandonar la plataforma y mudarse a YouTube

El mundo de Twitch se debe a sus estrellas. Pese a que la plataforma más popular de streaming no ha dejado de crecer en público y en personalidades, no hace falta mucho análisis para concluir que la gran parte de sus vistas proviene de sus creadores más destacados. Entre ellos, por supuesto, está incluida Imane Anys, mejor conocida como Pokimane y quien lleva el apelativo de ‘la reina de Twitch’. La talentosa streamer acaba de generar revuelo entre sus fans por un misterioso mensaje en sus redes.

¿Qué ha pasado? Resulta que el último 31 de enero se cumplió por fin 2 años desde que Pokimane firmó un contrato de exclusividad con Twitch, el mismo que duraría exactamente ese lapso de tiempo.

Tras el fin del contrato, la creadora no tuvo mejor idea que anunciar el hecho con un misterioso mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde no confirma ni descarta su partida de la plataforma.

“Después de dos años salvajes, mi contrato de Twitch vence hoy :’(. Los veré a todos el próximo 8 de febrero para el siguiente capítulo. Mucho amor para todos”, reveló la streamer en su cuenta oficial.

El misterioros tuit de Pokimane. Foto: Twitter

Eso no es todo. Apenas minutos tras el anuncio de Imane, la cuenta oficial de YouTube Gaming publicó otro misterioso mensaje que oculta un anuncio, y no son pocos los que lo han relacionado con un posible cambio de plataforma por parte de la ‘reina de Twitch’.

Asimismo, la comunidad de fans de la streamer (la cual es muy numerosa) no dudó en expresarle su apoyo en Twitter, a través de respuestas a su tuit original. Muchos han comentado la posibilidad de su partida a YouTube Gaming, y señalaron que la “seguirían a donde vaya”.

Tampoco faltaron los que ven con malos ojos tal hecho. Un usuario en particular opinó: “Gasté mucho dinero en ti (el canal de Pokimane en Twitch), tengo el tier 3 cada mes y ¿ya no estarás en Twitch? Me parece injusto, sin mencionar los incontables puntos de canal que he coleccionado para canjear en stickers POKI y quizá mucho más”.

Por el momento, no hay otro indicio que indique que Pokimane cambie de plataforma. Eso sí, sus últimos meses en Twitch no estuvieron exentos de polémica. A inicios de enero, la streamer fue baneada por seguir un trend que reproducía música con copyright, por lo cual tuvo afilados comentarios contra la compañía de Amazon.