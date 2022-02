Minecraft celebra el Año Nuevo Lunar con la llegada del mapa gratuito The Legend of Nezha

Uno de los videojuegos más populares del mundo no iba a tardar en hacer referencia al calendario chino. En ese sentido, Minecraft, el título de construcción de tipo mundo abierto, ha decidido celebrar el Año Nuevo Lunar con contenido especial sobre el año del tigre, y un mapa gratis denominado The Legend of Nezha.

La creación de la desarrolladora de videojuegos Next Studios lleva a los usuarios hacia un mundo inspirado en las leyendas chinas. Se puede descargar sin costo alguno durante todo un año. Por ello, se podrá jugarlo gratis hasta el 8 de febrero de 2023.

Objetos gratis

Minecraft también regala a su comunidad dos objetos diseñados para celebrar el año del tigre:

Máscara de tigre

Sweater de tigre

Los elementos van a estar disponibles completamente gratis en la tienda del juego hasta la 1.00 p. m. del martes 8 de febrero de 2022 (hora Perú).

PUEDES VER: Compra de Activision Blizzard por Microsoft será investigada por el Gobierno americano

Contenido del Año Nuevo Lunar en la tienda

Mezcla de jardines chinos , de Lynscraft

, de Lynscraft Paquete de aspectos HD del año nuevo chino , de CupcakeBrianna

, de CupcakeBrianna Año del tigre , de Next Studio

, de Next Studio Año nuevo lunar , de Monster Egg Studios

, de Monster Egg Studios Chispas del este, de Glowfischdesigns

Todo el contenido se ofrecerá en la tienda de Minecraft hasta el lunes 7 de febrero de 2022. Pueden darle una mirada en el video que acompaña a esta nota: