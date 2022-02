Final Fantasy VII: creadores del videojuego avisan nuevos proyectos por 25 aniversario

Square Enix se ha convertido en una de las desarrolladoras de videojuegos más importantes en el mundo, y también de las más polémicas en la actualidad, ya que hace poco anunciaron su entrada en la criptografía por medio de los NFTs. No obstante, su amplia trayectoria y reconocimiento trasciende desde que crearon la icónica saga Final Fantasy, la cual está conmemorando el 25 aniversario de su séptima entrega.

El 31 de enero de 1997 se reveló uno de los RPG más emblemáticos para la comunidad gamer, estrenándose el famoso Final Fantasy VII, también conocido como FF7, que narra la historia de Cloud Strife y compañía, en su búsqueda por interrumpir los planes de la malvada corporación Shinra. Tanto su narrativa, personajes, gameplay y escenarios son recordados hasta hoy, a tal grado de tener su propia remake para la consolas de última generación.

Aprovechando esta fecha especial, el director del juego original, Yoshinori Kitase, ha mencionado que este 2022 se darán a conocer novedades sobre su esperada segunda parte. Una noticia que cae bastante bien, teniendo en cuenta que para este año también se ha oficializado el título Fantasy Ever Crisis, un juego para móviles que recopilará toda la historia de FF7 incluyendo Advent Children, Before Crisis, Crisis Core y Dirge of Cerberus.

Sin dudas, Final Fantasy VII tiene mucho que celebrar, pues tan solo el mes pasado tuvo su épica llegada a PC a través de la tienda virtual de Epic Games, ganando así miles de jugadores más en su plataforma y registrando nuevos récords a pesar de su longevidad.