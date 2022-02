Códigos de Roblox de febrero 2022: así puedes obtener ropa, mascotas y accesorios gratis

Los códigos de Roblox, el popular servicio y plataforma social de videojuegos, es muy popular entre millones de usuarios, ya que permite crear tus propios ‘minijuegos’, para luego compartirlos con otros jugadores. Entre los títulos más populares están Roblox Island of moves, Roblox Mansion of wonders, Roblox Squid Game, Adopt Me!, incluso hay uno llamado Peru City que te permite recorrer las calles de Lima.

La acogida de Roblox no es sorpresa y es, por mucho, uno de los juegos como servicio más exitosos del momento. Quizá por ello es que sus desarrolladores han decidido también implementar la clásica mecánica de códigos promocionales (promocodes), los cuales permiten que los fanáticos puedan obtener diversas recompensas totalmente gratuitas.

Por lo general, estos códigos se van publicando regularmente; sin embargo, ya se sabe los primeros que estarán disponibles a partir febrero de 2022. Aquí te dejamos la lista completa.

Códigos de Roblox para febrero de 2022

ROSSMANNCROWN2021

TARGETMINTHAT2021

ROBLOXEDU2021

MERCADOLIBREFEDORA2021

AMAZONFRIEND2021

SMYTHSCAT2021

CARREFOURHOED2021

KROGERDAYS2021

ECONOMYEVENT2021

100MILSEGUIDORES

SPIDERCOLA

TWEETROBLOX

Códigos de Roblox para Island of Moves

StrikeAPose - Sombrero de ajetreo

GetMoving - Sombras rápidas

SettingTheStage - Mochila

WorldAlive - Compañero cristalino

VictoryLap - Latas de cardio

DIY - Bastón cinético

Códigos de Roblox para Mansion of Wonder

FXArtist - Mochila de artista

ThingsGoBoom - Ghastly Aura cintura

ParticleWizard - Tomos de los hombros de Magus

Glimmer - Accesorio Head Slime

Boardwalk - Cintura Ring of Flames

¿Cómo canjear los códigos de Roblox?

Si eres nuevo en Roblox y no sabes cómo canjear estos códigos, no te preocupes, ya que es bastante sencillo. Primero deberás abrir el chat del videojuego y escribir “!Code” (sin comillas), luego un espacio y el código respectivo. Ten en cuenta que las mayúsculas y minúsculas son importantes a la hora de reclamar tu premio, si te equivocas por error, no tendrás tu recompensa.