343 Industries retrasa los anuncios de campaña cooperativa y modo Forge de Halo Infinite

El gran éxito que tiene Halo Infinite es indiscutible, aunque la comunidad todavía se mantiene a la espera de algunas novedades muy solicitadas. Entre ellas destaca la posibilidad de jugar la compaña en cooperativo y el modo Forge, los principales elementos que no fueron incluidos en su debut.

343 Industries, el estudio a cargo, planeaba lanzar dichos componentes en el presente año 2022, por lo que prometieron que en enero iban a dar más información sobre sus planes. Sin embargo, ya llegó febrero y no hubo pronunciamiento alguno. Por ese motivo, Joseph Staten, director creativo del estudio, compartió un mensaje para aclarar cuándo llegarán las noticias sobre la campaña cooperativa y el modo Forge.

Staten aceptó que no fueron capaces de cumplir con lo prometido, ya que no hubo novedades al respecto en enero. El ejecutivo afirmó que por el momento no se encuentran listos para las revelaciones y que necesitan más tiempo para definir todo.

De igual manera, mencionó que informarán al público sobre el tema tan pronto como sea factible, ya que las novedades son importantes para los jugadores y una prioridad para el estudio.

“En noviembre dije que en enero tendríamos una actualización de Halo Infinite sobre nuestra hoja de ruta, campaña en cooperativo y Forge. Necesitamos más tiempo para finalizar nuestros planes para que lo que compartamos sea algo en lo que pueden confiar. Este trabajo es mi principal prioridad y tendremos una actualización tan pronto como podamos”, comunicó Staten en sus redes sociales.

Lo que se sabe es que la hoja de ruta actual implica que la modalidad cooperativa para la campaña llegaría en mayo de 2022. Además, Forge podría liberarse luego de esa fecha, pero no hay nada confirmado por parte de 343 Industries.

“Tenemos un par de cosas importantes que todavía tenemos que entregar a los fanáticos: la campaña cooperativa y nuestro conjunto de herramientas Forge son promesas realmente importantes que hemos hecho y que debemos cumplir”, comentó el creativo.