TheGrefg arremete contra la competitividad de los juegos de FIFA: “Es pay-to-win”

David Cánovas Martínez, referenciado en el mundo del internet como TheGrefg, es uno de los creadores de contenido más populares del mundo. De hecho, a inicios del año 2021 logró superar por amplia diferencia el récord de audiencia en Twitch al presentar oficialmente su skin personalizada de Fortnite. Por ello, resulta novedoso para la comunidad que lo apoya conocer su punto de vista sobre los diferentes tópicos de la industria del gaming.

De ese modo, el youtuber y streamer español realizó una serie de comentarios sobre FIFA, la franquicia deportiva de Electronic Arts. Para sorpresa de muchos, no dudó en criticar el simulador de fútbol y sus características que, para él, son cuestionables.

Como tal, TheGrefg cree que la franquicia de EA es un pay-to-win por la inclusión de los sobres en el juego. Además, también afirmó que la única razón por la que permanece vigente en la industria es por la falta de competencia en su categoría.

“FIFA, a día de hoy, no es un juego que pueda estar en la competencia de la industria de los videojuegos. De pago, con los sobres supercaros, es pay-to-win, no tiene código de creador. No me lo creo. ¿Sabéis el único motivo por el que el FIFA sigue petándolo a día de hoy? Porque no tiene competencia en el nicho de los videojuegos de fútbol”, manifestó el creador de contenido.

Finalmente, TheGrefg expresó sus deseos de ver un título free-to-play que pueda competir con FIFA y que ofrezca una calidad de juego superior.