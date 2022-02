Team17 se retracta y decide cancelar el desarrollo de los NFT de Worms

Los NFT quieren convertirse en la próxima tendencia en el mundo de los videojuegos, pero su implementación hasta el momento no ha sido positiva. Uno de los proyectos más recientes que se anunciaron involucra a la longeva franquicia Worms. La respuesta de su comunidad no fue la esperada, porque las críticas fueron tan graves que, a poco más de un día de su anuncio, los NFT de Worms han sido cancelados.

Así, los fans de Worms no estuvieron contentos con la incursión de su franquicia en los NFT y no tardaron en demostrárselo a Team17, dueña de la IP. De igual manera, los usuarios no fueron los únicos que no estuvieron de acuerdo con el movimiento, sino también desarrolladores.

De ese modo, Team17, al parecer, no quiso mantenerse en su postura inicial que hizo enojar a los fans e informó que el proyecto NFT MetaWorms no existirá más.

La compañía utilizó sus canales oficiales para publicar un breve comunicado en el que aclara haber recibido la retroalimentación y preocupaciones de los aficionados, por lo que tomó la decisión de terminar con el accidentado proyecto NFT MetaWorms.

“Team17 anuncia hoy el final del proyecto NFT MetaWorms. Hemos escuchado a nuestros líderes, socios de desarrollo, y comunidades de nuestros videojuegos, y las preocupaciones que han expresado, y por lo tanto hemos tomado la decisión de apartarnos del espacio NFT”, expresó la compañía.

Team17, fue tajante en su cambio de decisión. Y esto resulta interesante, porque no es la primera compañía que ha mostrado su interés y ha dado el primer paso en esta tendencia tan controversial. Hay grandes compañías que ya incursionaron en este terreno y, a pesar de las críticas, siguieron adelante, como Konami y Ubisoft.

Esta última menciona que los NFT son asombrosos, pero que los fans todavía no los comprenden. Por otra parte, hay compañías más cautelosas, como SEGA, que al igual que Team17 toman decisiones sin dejar de lado a sus seguidores, contrario a Konami, que vendió NFT de Castlevania.